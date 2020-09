"Nadie se va a morir porque le vaya bien o mal en la Libertadores", afirmó el médico de Boca

Boca sufrió serios problemas en su burbuja de concentración preparándose para afrontar la reanudación de la Copa Libertadores: 22 futbolistas dieron positivo por coronavirus. En medio de las complicaciones que tendrá Miguel Ángel Russo para armar el equipo, Guillermo Bortman, director médico del club, dejó en claro que la prioridad, en este contexto de pandemia, es la salud de todos los involucrados.

"Es importante lo que estamos viviendo todo el día en la trinchera. Lo demás, me parece una estupidez. A los atletas hay que cuidarlos profesionalmente. Se pierde, se pierde una Copa Libertadores un año, no pasa absolutamente nada. En un equipo como Boca, que tiene una de las historias más impresionantes del deporte mundial, nadie se va a morir porque le vaya bien o mal. Yo quiero que todos salgan vivitos y coleando", afirmó el doctor en Fox Sports.

"Los terapistas están saturados, agotados. Esto no es meramente un partido de Copa Libertadores. Esto es mucho más profundo. Hablamos de vida y muerte. Si hay más casos, menos casos, eso es irrelevante. Mientras las personas estén bien, sanas, va a ser una bendición de dios. Lo grave sería que cualquier integrante, a un atleta, le pase algo grave y termine con su vida. Hablar de negligencia en pandemia es demasiado fuerte, por el trabajo que están haciendo los médicos de cada equipo en el planeta", agregó.

Por otra parte, Bortman fue contundente respecto al concepto de burbuja que se planeó para la concentración: "¿Qué es concretamente? ¿Un lugar donde no entra y no sale nadie? Buenísimo. Explíquenme quién le da de comer a los jugadores, quién lava la ropa, les hace la cama. Es imposible que donde esté un atleta no haya alguien que no entre y salga. Y ya la burbuja no existe. Ni acá ni en ninguna parte del mundo. Ni en la Fórmula 1, US Open. Porque es así. No es culpa ni de los médicos, ni del lugar".

"Es absolutamente fuera de lugar hablar de negligencia en medio de una pandemia con un nivel de infectividad que hace que todo el mundo esté en riesgo. Los jóvenes se creen que son inmortales, que si se infectan no pasa nada. Hay un porcentaje mínimo, de 0,6, 0,7 por ciento, que la pasan horrible o se mueren. No es tan sencillo todo", añadió el director médico del Xeneize.

En cuanto a la salud de los futbolistas que dieron positivo por coronavirus, aseguró que los más afectados "van a tener su tiempo de recuperación muscular correspondiente" y que "hay que ser cautolosos". De todas formas, comentó que, "con funciones cardiovasculares normales" no ve "ningún impedimento para que haga actividad física completa".

FUENTE: TyC Sports.