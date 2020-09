Caleta Olivia: la restitución de Bazán a su banca está en el temario de la sesión del Concejo

El pedido de Cristian Bazán de ser restituido en su banca de concejal en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia está incluida en el temario de la sesión ordinaria que este jueves desarrollará el Parlamento Comunal. Sin embargo, algunos concejales como el caso de Paola Alvarez, ya adelantaron que votarán en contra de esa posibilidad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la concejal Álvarez de Caleta Olivia recordó: “Yo fui la que propició la denuncia. Tres testigos se comunicaron conmigo y les aclaro que van a ratificar la denuncia en la Justicia, pero la votación para separarlo la realizamos cuatro concejales y todos estuvimos de acuerdo, fue de manera unánime en su momento"

Por otro lado, agregó que "está previsto que se reincorpore mañana, pero se esperará que es lo que resuelve el juez. Yo en la semana recorrí los juzgados y estuve con la Jueza de familia y a partir de esto se presentó un escrito con información de causas anteriores, por caso la denuncia por violencia de género que tenía Bazán de su ex mujer. Me reuní con un fiscal que va a comparar estas acusaciones con una denuncia previa que él tenía, con su ex pareja. La denuncia está oficializada como denuncia penal y la necesitamos para comprobar otras pruebas también. Esto también llevará a que la Dra. González me confirmara que pidió una pericia psicológica y psiquiátrica a los dos - Cristian Bazán y su pareja-, para el día 14 0 15 de septiembre", lo que podría aportar nuevos datos.

En relación a la negativa de Bazán de poseer denuncias previas, Álvarez afirmó que esto no es real ya que ella tiene en su poder una denuncia anterior y que "es una causa que está abierta, no está archivada. Tiene un año casi exacto y sirven como antecedentes para reunirlos con la causa actual y realizar comparaciones. Él sostuvo que no tenía problemas de violencia y que no había tenido antecedentes. Es algo que no se considera al momento de asumir, nosotros cuando Bazán asumió no teníamos conciencia de esto, ahora tendremos que investigarlo correctamente”.

Finalizando, Alvarez fue consultada sobre cómo es su relación con las denunciantes y si había podido hablar con ellas. Ante esto respondió que "se mantuvo en contacto directo". Además agregó que "se comunicaron con el fiscal y presentaron los videos. Ellas terminaron cuestionadas y yo también, pensando que era un hecho político y demás, tanto ellas como yo no sentimos amedrentadas por la actitud de Bazán por sus dichos y declaraciones”.