Ejemplo: la Red de Mujeres Solidarias continúa realizando donaciones "trabajando sin parar"

La Red de Mujeres Solidarias no detuvo su trabajo solidario desde el comienzo de la pandemia, y muy por el contrario redobló el trabajo de asistencia hacia familias que por el parate económico, vieron reducidos sus ingresos familiares. También están trabajado con donaciones al Hospital Regional, sobre todo de insumos hospitalarios de seguridad para las distintas áreas del nosocomio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Graciela Suárez, referente de la Red de Mujeres Solidarias se refirió a la cantidad de actividades y la asistencia a diferentes vecinos en este difícil tiempo de pandemia, Suárez comentó lo que la donación de kits al Hospital y dijo: “Estamos trabajando sin parar, estamos todas muy agotadas pero es el compromiso que adquirimos y tenemos que ser responsables. Nuestros domicilio se convirtieron en nuestro lugar de trabajo, ya empezamos a levantar nuestro salón pero tenemos falta de materiales todavía”.

Ante la consulta respecto a la cantidad de mujeres que trabajan en la calle, Suárez destacó no ser muchas las que se desempeñan y dijo: “Somos alrededor de 15 mujeres pero que nos repartimos en diferentes áreas, somos pocas y las que tenemos vehículos somos 4 y la realidad es que no quiero exponer al equipo. Prefiero exponerme yo y no exponer a ellas al contagio de algo”.

"Al Hospital estamos llevando agua, gatorade, azúcar, yerba para el personal y también almohadillas para la parte de terapia, barbijos al área de diálisis; en fin estamos tratando de dar una mano" aseveró.

Finalizando, Suárez comentó que los vecinos pueden aportar donaciones a cuentas que se encuentran en la página de la red de mujeres solidarias y dijo: “Yo no tengo tiempo, pero Horacio Huecke se encarga de las donaciones. Entran a la página y pueden donar en Mercado pago o en CBU, tambien nos sirve si nos donan alimentos como Harina, pollo, fideos o lo que sea. Todo nos sirve realmente, tenemos un equipo secundario de mujeres que están cociendo que le dieron los barbijo a la fuerzas policiales y ahora empezaron a hacer almohadillas, para los tobillos y cuidados para donar a los pacientes del Hospital”.

Las donaciones se pueden realizar en la página oficial de Facebook, en el perfil “Red de Mujeres Solidarias”.