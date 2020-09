El lunes 21 de septiembre se desarrollará en todo el país una movilización que protagonizarán los trabajadores de salud. Manuel Piris, referente de Enfermeros Autoconvocados del Hospital Regional, confirmó la participación local. Dijo que los sueldos del personal no se corresponden con la enorme responsabilidad que representa hoy ser un trabajador de la salud.

Marcha de Gastronómicos: “Necesitamos probar otra cosa porque esto no funciona”

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.