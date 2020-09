Caleta Olivia: el 6 de octubre es el juicio al ex concejal Rubén Martínez acusado de abuso de menores

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el abogado de Caleta Olivia y defensor del ex concejal Rubén Martínez, Dr. Heraldo Nanni, comentó la elevación de la causa a juicio oral y la fecha prevista para el día 6 de octubre, ante esto destacó: no es por dos niñas, sino una, en la cual su madre denunció abuso sexual simple agravado por la convivencia. Él está detenido hace 1 año y medio y estamos ansiosos por la fecha del juicio demorada por la pandemia”.

Ante la consulta respecto al agravante en el sentido de la convivencia, Nanni afirmó: “La familia denunciante, asegura que el convivió un mes y fue en este tiempo que lo denunciaron como abusador de la niña. Él se declara como inocente de esta acusación y estamos esperando el juicio para que el tribunal criminal resuelva el caso procesal para el futuro”.

Nanni se refirió a las pruebas que posibilitarían la presunta inocencia de Martínez en relación a la acusación y al procesamiento, ante esto afirmó: “En este caso, tratándose de un delito de abuso sexual y la intimidad de estos casos, las pruebas que hay, son la declaración de la menor en Cámara Gesell y una pericia psicológica que es bastante incompleta por lo que pude analizar. Yo hace 6 meses que tomé la defensa y no pude avanzar en casi nada en pruebas, porque habían vencido los plazos y en este sentido me mantengo trabajando con pruebas del expediente. Al no tener la posibilidad de ofrecer testimonios, es complicado pero ya hay algunos testimonios de gente que trabajaba y colaboradores que testificaron y que pueden ser de utilidad para verificar la probabilidad de todo esto”.

Por último, Nanni se refirió a los resultados de la cámara Gesell y sentenció: “Yo he visto la prueba y he valorado el testimonio de la niña y también lo hizo una psicóloga que determinó su conclusión en base a su percepción personal. Yo en el juicio voy a solicitar la absolución, y de última solicitaremos una pena mínima en suspenso y creemos que están dadas las condiciones por los antecedentes y las condenas del tribunal de cámara en casos mucho más graves que el de Martínez. Él fue detenido tiempo después de las acusaciones, por errores de asesoramiento en mi consideración. Cuando tenés un cliente que está sometido a un proceso penal, tiene que estar avisando todo lo que haga, como cambio de teléfono, domicilio viaje o lo que sea. La detención no tiene que ver ni está relacionada de forma directa a la acusación, sino de reglas procesales y de mantener informado al juez”.