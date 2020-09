Caleta Olivia: "Las últimas 48 horas han sido catastróficas y estamos preocupados"

Lo destacó el Secretario de Gobierno, Pablo Calicate, tras el anuncio del COE Caleta Olivia de poner en marcha mayores restricciones ante la crecida de casos que se registran. Aclaró que las multas y sanciones a quienes rompen o incumplen el aislamiento, "no tiene un fin recaudatorio", pero que "hay que hacer entender la situación actual de alguna manera".

Lo explicó la titular de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, Bárbara Biott. Destacó que los turnos son por orden de llegada y se entregan 50 números por día, según la terminación del DNI. Ya no rige la modalidad de turnos y recomiendan regularizar las licencias vencidas.

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.