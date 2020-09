Dr. Giordano: “Voy a apelar el fallo. Yo lo único que quiero es trabajar"

La Justicia de Primera Instancia rechazó la acción de amparo promovida por el Dr. Gabriel Giordano, quien quería poder ejercer como abogado en la provincia, puesto que hoy está impedido ya que la ley sostiene que los ex funcionarios del Poder Judicial no pueden intervenir en la materia en la que estaban desempeñándose, en este caso penal, durante 5 años después de jubilados.

Giordano había sido contratado por la familia del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez para encabezar la querella en el marco de la investigación del crimen, cuando fue informado por la fiscal de El Calafate, Dra. Natalia Mercado de que no podía ejercer su profesión, por los alcances de la Ley Provincial Nº 3.628 que modificó la Ley N° 1, que establece una incompatibilidad para el funcionario jubilado.

Esto llevó a que Giordano presentara un recurso de amparo, que fue rechazado por el Dr. Marcelo Bersanelli.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Gabriel Giordano, adelantó que van a apelar la decisión y sostuvo "evidentemente vamos a apelar y consideramos que la sentencia es nula, contradictoria y que viola los derechos constitucionales, es la crónica de una muerte anunciada. Siempre me caractericé por hablar con la verdad y así lo vamos a hacer, no tiene que ver con algo ideológico sino con algo jurídico y hay que diferenciar varios aspectos”.

Por otro lado, el Dr. Giordano agregó: “Fue una decisión tomada en el ámbito provincial, no a nivel nacional. Acá hay dos temas en juego, primero la constitucionalidad y luego una inaplicabilidad de la norma, no me competía aplicar esta norma en mi caso porque al momento de que yo me jubilo no había una ley que establecía este impedimento que por 5 años el funcionario no puede ejercer como abogado. Esta ley es de 2018 y mi jubilación es de 2016, por eso aseguro que la ley presenta muchos baches”.

Para Giordano hay un posicionamiento ideológico centrado en esto y fue consultado por la recusación contra el fallo del Dr. Bersanelli, ante esto destacó: “Yo voy a recusar y seguiré dentro del marco del derecho. No podemos adecuarnos a la relatividad, si no me dejan ejercer como abogado en la Provincia cuando lo hice durante 35 años, es totalmente personal. La ley no debería ser aplicable, mucho menos en una persona que ingresó en el sistema previo a que esta ley haya estado vigente”.