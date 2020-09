Novak Djokovic volvió a enojarse y reventó una raqueta

Novak Djokovic se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma tras vencer a Dominik Koepfer por 6-3, 4-6 y 6-4. El serbio debió batallar de más para ganar y en su peor momento en el partido, volvió a tener un ataque de ira tras su expulsión del US Open.

En el marco del segundo set y luego de perder el quiebre que lo tenía arriba en el marcador, el número uno del mundo estrelló su raqueta sobre el polvo de ladrillo y recibió la advertencia del umpire.

A casi dos semanas de su descalificación en el US Open por pegarle un pelotazo, sin intención alguna, a una jueza de línea, el serbio volvió a explotar pero esta vez no tuvo hizo los méritos suficientes para ser expulsado.

En la previa al inicio del Masters 1000 italiano, Djokovic había analizado su comportamiento y aseguró que intentaría que no vuelva a suceder. Sin embargo, la bomba volvió a explotar. "No puedo prometer que no volveré a hacer algo similar en mi vida. Pudo haberme pasado antes o haberle pasado a otros jugadores. Es una gran lección. Lo he reflexionado, lo he hablado con mi equipo, y espero que no se repita, pero todo es posible en esta vida. Aunque intentaré mejorar", había expresado.

