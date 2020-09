Una cena que se hizo auto: "El espíritu Salesiano se nos hizo parte de nuestra vida, es siempre tratar de ayudar al otro"

La promoción 1990 del Colegio Salesiano "Nuestra Señora de Luján" de Río Gallegos iba a celebrar este año sus 30 años. Pero la pandemia y la imposibilidad de organizar una gran cena, los llevó a replantear el destino del dinero que habían recaudado para pagar el catering de lo que sería una noche inolvidable. Sin embargo, encontraron una mejor forma de hacer "inolvidable" sus 30 años juntos, ya que decidieron comprar un auto y regalárselo a uno de los integrantes de aquel grupo: se trata de José "Tono" Pérez, un enfermero del área covid19 del Hospital Regional que desde el primer día está trabajando para ayudar a muchos riogalleguenses a paliar los embates de esta terrible pandemia.

"Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos" era el mensaje de Don Bosco para sus alumnos salesianos, algo que los compañeros del "Tono" pusieron en valor.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el "Tono" Pérez, se refirió al gesto y comentó: “La verdad es que no lo podía creer, muchísima gente se contactó y súper contento con mi familia. Anoche no pude dormir de la emoción, va a llevar un tiempo largo realmente procesarlo”.







Por otro lado, Pérez comento su situación complicada laboral por el arranque de la pandemia y comento el gesto de sus compañeros, ante esto afirmó: “Mis amigos son unos locos, son locos lindos realmente. Es una amistad que perdura y las veces que comenté que estaba complicado para trabajar por la pandemia, me acompañaban y me ayudaban de la forma que sea. El concepto de Salesiano se nos hizo parte de nuestra vida, tratar de ayudar al otro y aprendimos de profesores, preceptores y de los curas el hecho de estar atento a las necesidades de los amigos y estar para los demás”.

Ante la consulta respecto a cómo se encuentran en la situación actual del Hospital y su desempeño en el ala de clínica de COVID19, comento que se encuentra recuperado del virus y destaco: “Lo tuvo mi señora y mi hijo también, mi hija por suerte no se contagió. Hubo un brote grande a principio de mes y muchos terminamos aislados y vino gente del interior a ayudar y a cubrir, como también personal que fue trasladado a ese sector. Esta semana volví a trabajar e intento sobrellevarlo de la mejor manera, agradezco el apoyo de la gente y pondero todo el trabajo dentro y fuera del Hospital por el enorme esfuerzo que se está haciendo, ojala siempre nuestra sociedad pueda recordar todo lo que se está luchando”.