Municipio espera novedades sobre administración de MAXIA: "Con 12 colectivos podríamos brindar el servicio"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Luis Gómez, administrador de MAXIA en representación del Municipio de Río Gallegos comentó la situación actual con la ex empresa a cargo del transporte urbano de la capital, ante esto destacó: “Estamos preocupados por los vecinos y la justicia nos demoró mucho, ellos no tienen la necesidad que tienen los vecinos y no se le dio el tiempo que correspondía. Estamos esperando la audiencia en estos días a ver si llegamos a un acuerdo y estamos desarrollando el protocolo para ingresar y preparara los colectivos como corresponde con el protocolo del COVID adaptado”.

“A mí me contrataron hace 1 mes y medio, desde junio hablamos de esta situación y los colectivos siguen sin funcionar" señaló Gómez y agregó que la situación "se ha ido dilatando cada vez más. El otro día mantuvimos una reunión con organizaciones vecinales para el transporte público y necesitamos la entrega de las llaves para saber que hay que comprar y determinar el estado de los colectivos, se encontraron siempre a la intemperie y pasó un invierno muy duro. Está totalmente a la deriva”.

Finalizando, el administrador de MAXIA en representación del Municipio de Río Gallegos se refirió a un posible futuro escenario con la habilitación y el desarrollo del transporte urbano: “En caso de ser menos unidades disponibles lo manejaremos de otra manera, con 12 colectivos creo que estaremos bien porque mucha gente no está circulando y los empleados no van a ir a trabajar todos los días, nos tenemos que cuidar todos y no podemos salir todos a lo loco a querer salir a cumplir con las funciones y arriesgarnos”.