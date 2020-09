Presentan reclamos por aumentos superiores al 200% en las facturas de gas

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Leonardo Fuhr, concejal de la localidad de Río Gallegos comentó la presentación de las facturas acompañadas de una nota, a la empresa de gas CAMUZZI SRL, a raíz de los enormes aumentos en las tarifas, ante esto destacó: “Nosotros lo que hicimos fue pedir a la gente que nos mande sus facturas a la página oficial de Leonardo Fuhr concejal y fuimos pidiendo firmas para una planilla en relación a un reclamo administrativo colectivo, inspirado en el amparo de 2016 junto a los concejales del FPV”.

Además, Fuhr agregó que "son aumentos excesivos y exorbitantes, hay gente que no puede pagar el gas y no puede calefaccionarse y muchas veces hay vecinos que priorizan el pago del gas ante cualquier otro gasto. El reclamo es para que justamente, frenen las tarifas y no aumenten los servicios a partir de lo decretado por el presidente y basándonos en la defensa del consumidor. Esperamos que realicen una rebaja en las tarifas y que en las próximas facturas hagan el descuento de estos montos erróneos, no podemos cobrarle a los vecinos un 200% de aumento”.

Finalizando, el concejal Fuhr comentó que se seguirán presentando adhesiones sin prejuicio que se interrumpa el plazo de 10 días para responder la carta enviada, ante esto sentenció: “Si Camuzzi no responde, Enargas puede intervenir y tomar cartas en el asunto. Tendrán estos 10 días para darle una respuesta concreta a los vecinos. Yo hable con el gerente de ENARGAS y me manifestó que Camuzzi y con Petrogas y que le habían manifestado un error en la facturación, sobre todo por falta de controles en la Pandemia, esto no puede seguir ocurriendo”.

Por último, el concejal de Río Gallegos fue consultado por la notificación de Camuzzi a clientes por cortes de servicios, lo cual no está permitido por Decreto nacional, ante esto sentenció: “Eso no se puede hacer y ahí es cuando tenemos que apretar las clavijas, no podemos permitir que empresas privadas jueguen así con nuestro sueldo y con las tierras. Hubo gente que le permitió avanzar a estas empresas así, pero no pueden jugar con el bolsillo de la vecina”.