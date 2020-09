ADIUNPA realizará un apagón y desconexión general el 28 de septiembre en reclamo por recomposición salarial

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Karina Dodman, secretaria adjunta de ADIUNPA brindó detalles de lo que será el “apagón” en referencia a desconectarse y mantenerse fuera de línea durante el Lunes 28 de septiembre, para el reclamo de las paritarias vencidas en Junio y la necesidad de una recomposición salarial, ante esto destacó: “No hubieron posibilidades de reabrir la discusión salarial en el escenario complejo del país, pero si hubieron negociaciones en otros sectores. Nuestro planteo tiene varias aristas a nivel nacional, teniendo en cuenta que la docencia universitaria mantuvo su enseñanza para llegar a las casas y reclamamos la compensación de gastos a partir de esto justamente”.

Por otro lado, Dodman fue consultada por el acuerdo logrado de 7500 pesos con autoridades y destacó que era un acuerdo de paritaria particular a partir del inicio del aislamiento, ante esto comentó: “Eso fue al arranque de pandemia, en relación a que teníamos que empezar a desarrollar la virtualidad y la necesidad de compensar los gastos de la docencia para poder mantener la UNPA. Luego de varias reuniones, el consejo superior aprobó después de entregar una partida presupuestaria y de una discusión insistente de nuestra parte, para que sea una recomposición salarial para la educación universitaria intentamos lograr la compensación a todos los trabajadores y trabajadoras, que se perciben con el haber del pago del mes de septiembre”.

FInalizando, Dodman destacó la desconexión del día lunes respecto a la enseñanza emitida por los trabajadores de la ADIUNPA y la toma de esta medida, ante esto destacó: “Nosotros los docentes por ejemplo no integramos el marco de la ley de teletrabajo, sino que son trabajos mediados tecnológicamente. El reclamo no es solo por todo el tema salarial, sino la situación que sufrimos el sector de docencia universitaria en la necesidad de dar una respuesta inmediata para continuar con las clases, mesas de examen y demás cuestionamientos que no se previeron al momento de arrancar la pandemia. Estamos pidiendo hace tres meses la mesa y ayer nos cancelaron la reunión en el marco de la paritaria por condiciones laborales, por esto se tomó esta medida de fuerza”.