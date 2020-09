"Santa Cruz es una de las pocas provincias sin un sistema judicial digital. Hoy ya el año judicial está perdido”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sandra Marzzan, abogada e integrante de la asociación de abogados de Río Gallegos comentó la situación de la justicia y el parate de la actividad por la cantidad de contagios en varias localidades de la Provincia y sobre todo en la capital, ante esto destacó: “Es un año perdido y muy complicado en lo judicial, estamos así desde Marzo con un pequeño lapsus en donde comenzó a reactivar la justicia y con un proceso de digitalización muy incipiente y no contábamos con un sistema digital al 100%. Esto nos paraliza y nos pone lejos de las Provincias que ya lo tenían implementado”.

Ante la consulta respecto al atraso en relación a los mecanismos digitales y a poder agilizar ciertas actividades, Marzan explicó: “Nosotros somos una de las pocas provincias sin digitalización de expedientes y cuando se arrancó la pandemia estábamos en cero, teníamos siempre el procedimiento tradicional. Desde la Asociación de Abogados estamos pidiendo formalmente desarrollar el expediente electrónico, hace mínimamente hace 7 años y no se nos escucha en las distintas gestiones. Siempre nos daban la promesa de que se estaba trabajando en ello pero la realidad es que no salía, no surgía esta implementación en el sistema de Santa Cruz”.

Marzan explicó que "el miércoles tuvimos una reunión con abogados y la secretaria del Tribunal Superior, junto al director de informática del Tribunal y nos explicaron el avance del sistema digital en la Provincia. Nos aseguraron que había un 90% listo y que intentarían tenerlo terminado para fines de septiembre”.

Finalizando, la integrante de la asociación de abogados de Río Gallegos afirmó que el año está perdido y que dependerá de cómo se desarrolle el sistema digital para intentar recuperar la actividad de este año, a partir de esto destacó: “Cuando esté funcionando el sistema digital, va a ser una cuestión de prueba y error, hasta que se instruya a los colegas cómo utilizar el sistema y ante la eventual falla del sistema en las primeras semanas todo va a estar caído. Estamos sujetos a las novedades respecto al sistema y a como se podrá reanudar la actividad”.