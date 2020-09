EspacioMoma: Claudio Rico presenta su espectáculo "RICOVID" el 24 de octubre vía streaming

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Rico comento el desarrollo de su espectáculo el próximo 24 de Octubre, “RICOVID”, siendo esta su segunda función desde que comenzó la pandemia, ante esto destaco: “Es complicado hacerlo por streaming, ahora estoy mas canchero y mas acostumbrado. El espectáculo es otra cosa, uno se va renovando y armando aunque falta esa risa del público que es algo increíble”.

Ante la consulta sobre el desarrollo en su carrera y los diferentes personajes desarrollados durante la época de “Gran Cuñado” en el año 2009 y su paso por Radio la Red, Rico comento: “Creo que el boom de mi carrera arranca en el 2009, con gran Cuñado cuando hice a Luis D'Elía, el mismo Marcelo Tinelli me dijo que fue un personaje muy entrañable, luego entré a Radio La Red con Jorge Rial y fueron pasando los años y yo me seguí quedando hasta el día de hoy. La gente me fue reconociendo a lo largo del tiempo y se daba cuenta quien era, los personajes que hacia y demás. Fue todo muy lindo y lo sigue siendo realmente”.

Finalizando, Rico se refirió a la llegada a la televisión argentina y a lo complicado de mantener la relación con la gente: “En la tele, es como una picadora de carne, si le erras quedaste afuera del show, la gente te crucifica. Es una adrenalina que no para realmente, por suerte me mantuve trabajando con grandes estrellas y haciendo un montón de personajes que me dan la naturaleza y la realidad que tengo hoy”.

Por ultimo, Rico comento la necesidad de lograr hacer humor y entretener a las personas en épocas de pandemia y durante la dura situación que atraviesa el país, a partir de esto concluyo: “Toda mi carrera la desarrolle en programas de información, el día a día y hasta nosotros mismos nos agotamos, sin saber como hacer humor hoy de como hacer reír con ciertas cosas. Yo soy de la vieja escuela, humor se puede hacer con todo realmente, propongo eso e intento meterle ese color, obviamente si lo sacas de contexto estamos en el horno pero esa no es la idea. Si podemos hacer reír, lo podemos hacer con todo en general, el humor te deja ver y te muestra la critica en la humorada, esto pasa con las imitaciones por ejemplo”.