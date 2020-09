Ibuprofeno Inhalado: “Es sentido común, si lo tenemos porqué no lo vamos a usar"

Se abrió todo un debate en la provincia de Santa Cruz acerca de la utilización o no del tratamiento de ibuprofeno inhalado en nuestro territorio, aunque cada vez son más los profesionales médicos que lo piden para poder tratar pacientes infectados con covid19 para evitar que lleguen a una etapa crítica donde deban ser asistidos con respiración mecánica.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. José Portel, médico terapista del Policlínico Medisur destacó "nosotros en la clínica tuvimos la misma infección que la mayoría de los centros de atención, dentro de los trabajadores del centro de salud. Tuvimos que cerrar por 1 semana, en relación a contagiados dentro del espacio de terapia intensiva, tenemos un espacio alternativo a COVID también, al igual que terapia previsional. Estamos trabajando como podemos pero la situación ha pasado cualquier expectativa imaginable, estamos poniéndole el pecho a las balas y esperemos que la gente se cuide para hacer descender la curva de contagios”.

Destacó que el virus es extremadamente contagioso y que es necesario mantener enormes recaudos. Además, Portel comentó sobre el posible uso del ibuprofeno inhalado y destacó: “Si bien no están hechos los protocolos de los investigadores que están haciendo el uso del ibuprofeno y no está aprobado por el ANMAT, estando únicamente autorizado en algunas patologías, pero ahora se usa contra el COVID para contener el uso de camas en terapias o en respiradores. Las respuestas son buenas y positivas, lo cual es alentador a propiciarlo, pero no hay un respaldo científico real con respecto a esta alternativa. Preferimos y creo que tenemos la obligación moral y humanitaria de avanzar y probar para ver si ayuda o no a los pacientes. Es sentido común, si tenemos algo, porqué no lo vamos a usar”.

Portel explicó que el ibuprofeno inhalado se utiliza para evitar que los pacientes sean entubados y que no lleguen a terapia intensiva y destacó que el mayor uso es en pacientes de terapia intensiva que están a punto de ingresar a la sala, a partir de esto concluyo: “Esto se usa para que los pacientes no entren a terapia, en el caso de los que están en terapia ocupando una cama se les suministra el ibuprofeno para ver cómo mejora la calidad del paciente e intentar evitar que use el respirador. Sin tener vacuna ni nada en lo inmediato, esto es cuestión de sentido común, poder usarlo nos beneficiará en muchas cosas sobre todo con la curva de contagios presente”.