Sebastián Villa rompió el silencio y habló de su ausencia en los últimos dos partidos de Boca

“Soy un gran profesional y siempre me preparo para estar. Estoy esperando mi momento”.

Así resumió Sebastián Villa su situación actual, que lo tiene apartado del equipo profesional (aunque continúa entrenándose junto al resto de sus compañeros), debido al proceso penal por el que atraviesa por la denuncia de violencia de género de parte de su ex pareja, Daniela Cortés. “No estoy (por las últimas convocatorias), pero siempre trabajo de la mejor manera y siempre quiero estar”, continuó el colombiano, en diálogo con Martín Arévalo.

En el audio que fue dado a conocer en el programa Presión Alta por TyC Sports, se puede oír a Villa agradecerle a los simpatizantes de Boca por el respaldo. “Les mando un saludo a todos los hinchas que me están apoyando y decirles que soy un guerrero. Siempre me preparo de la mejor manera, soy un profesional y siempre voy a dar lo mejor de mí”.

El delantero de 24 años dijo que “no hay ninguna sanción ni nada” y que aguarda por su momento. “Como digo, me preparo yo siempre para hacer las cosas bien y poder estar. Siempre a disposición del cuerpo técnico”, agregó. Sobre este último punto, Villa dijo que que a Miguel Ángel Russo “siempre le digo que quiero estar” y repitió su agradecimiento hacia los fanáticos xeneizes. “Contento con la gente de Boca con el apoyo. Sé lo que hacen por mí y vivo muy agradecido. Cuando esté el día que me toque, que espero sea pronto, voy a dar lo mejor de mí”, finalizó.

En Boca la situación está clara: hasta que la Justicia no se expida sobre la denuncia a Sebastián Villa por violencia de género a fines de abril de parte de su ex novia Daniela Cortés, el futbolista no volverá a jugar en el primer equipo. Sí, lleva a cabo los entrenamientos forma habitual y normal junto al resto de sus compañeros.

En las últimas horas, surgió el rumor de que la justicia argentina daría un veredicto a finales de noviembre, por lo que el colombiano podría volver a tener minutos de manera oficial para los duelos mano a mano de la Copa Libertadores. Vale recordar que Boca recibirá este martes a Libertad en la Bombonera, por la quinta fecha de la fase de grupos. Con un empate el Xeneize se asegurará un lugar en la siguiente ronda.

La trama de violencia de género salió a la luz en la madrugada del 28 de abril, en la casa que el colombiano y su ex novia compartían en el country Saint Thomas. Cortés acusó vía redes sociales al delantero de Boca de haberla agredido y de haberla amenazado con lastimar a su familia si no abandonaba el lugar; luego ratificó sus palabras ante la Policía. La Justicia emitió una orden de restricción perimetral (hecho por el cual el colombiano debió mudarse de la propiedad de su compatriota Juan Fernando Quintero, a la que se había trasladado transitoriamente y estaba ubicada en el mismo barrio) y la prohibición para que Villa abandone el país.

Con el respaldo legal de Fernando Burlando, Cortés amplió su declaración ante la UFI 4 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Pérez, y acusó a Villa por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con coacción agravada”. Al mismo tiempo, presentó como prueba los chats de Villa con su hermana, Cynthia Cortés, en los que el delantero colombiano hablaba de las agresiones que se le imputan. El atacante ex Deportes Tolima, por su parte, efectuó una denuncia por robo y extorsión, que tramita paralelamente a la de violencia de género.

Ante la difusión del caso, Boca reaccionó primero con un comunicado, en el que señaló que “ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de derechos humanos y cuestiones de género. Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones”.

En ese momento, no había tomado la determinación de aguardar la sentencia para evaluar el futuro de Villa. De hecho, el presidente Jorge Amor Ameal había declarado hace una semana que Villa no tenía “ningún impedimento para jugar”. “Alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si era culpable o no era culpable. Y pongamos que sea culpable. Si es culpable, hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena, seguir penando. Hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolverlo, pero no nos tenemos que adelantar, esperemos que la Justicia lo decida”, fueron las declaraciones del titular del club en diálogo con TyC Sports.

Sin embargo, tras los contactos entre los directivos, el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, las partes tomaron esta postura de que el futbolista no juegue de forma oficial hasta tanto no se expida la Justicia. El punta tiene contrato vigente hasta junio de 2023 y la cláusula de salida asciende a 30 millones de dólares.

FUENTE: Infobae.