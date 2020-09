Ibuprofeno inhalado: "Ser Santa Cruz va a acompañar el despacho de comisión y el tratamiento en el recinto"

Los tres diputados del espacio político SER Santa Cruz que lidera el petrolero Claudio Vidal, acompañarán el proyecto que le pide a las autoridades sanitarias que se permita el uso del tratamiento de ibuprofeno inhalado en el territorio, acompañando el dictamen que tendrá en comisiones y el voto que pueda darse en el recinto de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de la diputada provincial Nadia Ricci que impulsó esta posibilidad y que hasta ahora ha sido rechazada por sus pares en la Legislatura, aunque ahora sumará los votos de los diputados José Luis Garrido, Hernán Elorrieta y Miguel Farías, todos integrantes del espacio SER Santa Cruz.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Luis Garrido destacó "decidimos acompañar esto, a partir de que cuando tomo estado parlamentario y nos reunimos a evaluar el tema. Nosotros habíamos enviado una carta al Ministro y al ANMAT, esperábamos una respuesta del ministro sobre por que no desidia habilitar el uso del ibuprofeno y cuando explico que era porque iba a esperar autorización del ANMAT, consideramos que no era un argumento solido o suficiente”.

“A la gente esto no le interesa, la gente quiere una respuesta ya, a partir de esto junto a Claudio Vidal hemos decidido pedir un despacho favorable de forma positiva para garantizar la aprobación del uso del ibuprofeno inhalado ante la falta de respuesta. No está de mas contar con esta alternativa”, sentención.

Ante la consulta respecto a los posicionamientos y pensamientos de Diputados de otros Frentes políticos, mas allá del partido oficialista, Garrido explico: “Creo que va mas allá del pensamiento de cada legislador, en Gallegos nos esta tocando una situación dramática y ver las noticias por los diarios o las redes no es lo mismo que te toque en carne propia y lo vivas con un familiar. A partir de esto me parece que tenemos que avanzar en la toma de decisiones, puede ser un paliativo importante y una alternativa para la dura situación que atravesamos. Esperemos que los legisladores por pueblo puedan analizarlo con los Intendentes o con integrantes de su partido y llevarlo a cabo”.

Finalizando, Garrido, Diputado Provincial destaco que hubieron varios profesionales que se manifestaron a favor, pero que también muchos profesionales se opusieron, , ante esto concluyo: “Son rigurosos con la no aceptación en el sentido de que hay que cumplir tramites correspondientes con autoridades y hay asociaciones que nuclean las actividades medicas que siguen protocolos especiales para llevar adelante un tratamiento. La realidad es que no esta demostrado que presente contraindicaciones en su uso el ibuprofeno, hay el caso de un nene de 13 años que se salvo de una traqueotomía gracias al ibuprofeno inhalado. Me parece que ya desde este ejemplo es algo valido para emplearlo como alternativa”.