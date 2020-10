APROSA: “Esperamos que Caleta Olivia no llegue a la situación de Río Gallegos”

En diálogo con EL MEDIADOR, Andrea Pérez, Médica de la localidad de Caleta Olivia y secretaria general de APROSA, explicó el brote local que se produjo en la localidad y la cantidad de infectados que ya ha superado las 3 cifras, ante esto destacó: “Espero que Caleta no sea el calco de Gallegos, el ritmo viene acelerado pero no tanto como la capital. Ayer tuvimos solamente 6 casos positivos, en la movida de contactos estrechos hay muchos niños, compañeros de trabajo, personal de maestranza y bueno esta complicado respecto a los contactos. Entre el COE y el Hospital Zonal tratamos de contener a las personas que están aisladas en sus casas y hacemos la contención en lo sintomatológico y la medicación necesaria para ayudar a los infectados”.

Ante la consulta respecto a la llegada de funcionarios nacionales y los recorridos o auditorías posibles en el Hospital, Pérez aseguró: “Si, el tema es que acá si vienen de Buenos Aires no sabemos si están hisopados o no y es una incertidumbre total. Deben tener permiso para circular siendo funcionarios nacionales, no tengo claro cual es el objetivo o la intención de que hayan abordado a la localidad. Mientras tanto seguimos igual con los contagios y se nos complica con el tema de la falta de recurso humano igual que en Gallegos, tuvimos que unificar algunas guardias para que el personal cubra a todos los infectados”.

Finalizando, Andrea Pérez, se refirió a la cantidad de jóvenes infectados por COVID19 y que muchos están en sus casas aislados, en relación a esto concluyó: “Esto nos da cuenta de que la gente no ha respetado los temas de las reuniones familiares, hay barrios específicos que el virus se ha nucleado más o esparcido más en otras partes. Esto es a partir de las reuniones familiares y lo que comente de los contactos estrechos, tratamos de hacer de todo un poco más allá de lo sintomatológico, buscamos comprender el entorno social y los movimientos y notamos que la gente es agradecida”.