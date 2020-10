Cámara de Comercio de El Calafate: "No hay horizonte de cuándo podremos volver a trabajar"

La Cámara de Hotelería, Gastronomía, Turismo y Comercio de El Calafate planteó su preocupación por la situación que atraviesa el sector en esa localidad, donde gran parte de la actividad económica la motoriza la actividad turística. Sin una fecha cierta de reapertura de las actividades, plantearon su preocupación por el futuro del sector y pidieron la reapertura de todos los rubros, porque aseguran que estando cerrados "no hay futuro posible".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Adolfo Jansma, presidente de la Cámara aseguró "es una gran incertidumbre porque nos vienen diciendo que arrancamos pero no hay noticias y nos continúan pateando para adelante, la actividad económica tiene soldados que se están cayendo. Todos los días caen comerciantes, hoteleros, gastronómicos, transportistas y agencias de viaje, no hay horizonte que nos diga cuando arrancamos”.

Por otro lado, Jansma agregó "nosotros desde la Cámara representamos a todos los sectores en la actividad económica. Seguimos haciendo todas las actividades, pero llega un momento que la paciencia tiene un punto. Hoy en día las entidades privadas estamos trabajando en armar un proyecto para presentar. Tenemos que entender y ponernos de acuerdo que hay que convivir con la pandemia. Sin el aporte del privado, vamos a terminar como hace 200 años y vivir solo de la caza y la pesca”.

Finalizando, Jansma se refirió a los apoyos a las PYMES y a las líneas de acompañamiento dirigidas al sector turístico, ante esto concluyó: “Por suerte salió la ley, que avala a los prestadores y a la demanda en el turismo y a la caída del mismo. Pero la realidad es que tardó seis meses en salir, todavía no esta reglamentada. Nosotros tenemos que arrancar con tasas baratas e intentar salir a llenar nuestros bolsillos. Las medidas sirven como acompañamiento, pero si hace ciento ochenta días o más no trabajo, no puedo facturar, qué otro requisito tenemos que cumplir para que el gobierno nos auxilie" sentenció el empresario.



"Si seguimos en esta selección, van a quedar muchos trabajadores en el camino" sentenció.