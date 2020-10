Centro Medicina Nuclear: se realizó por primera vez un centellograma renal a un paciente pediátrico

El pasado viernes, el personal del Servicio de Medicina Nuclear del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral que funciona en Río Gallegos, realizó el primer centellograma renal en un paciente pediátrico. El equipo interdisciplinario del CEMNPA puso en valor la realización de este tipo de estudios, lo que marca un nuevo hito médico, ya que antes para la realización de este tipo de estudios de alta complejidad, los pacientes debían viajar a otros puntos del país.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Diego Gómez, Licenciado en Imágenes Médicas del Servicio de Medicina Nuclear comentó la importancia de la realización del primer centellograma y sostuvo: “Esto fue realizado el día viernes durante la jornada laboral, fue en un bebe de 2 años aproximadamente. No lo estábamos haciendo simplemente porque no se nos estaba solicitando y la verdad que estamos contentos de haberlo podido lograr con todo éxito”.

Ante la consulta respecto al por que no se realizaba el estudio, Gómez explicó que no es un estudio muy solicitado y comento: “El servicio de medicina nuclear abarca estudios muy grandes, como estudios en laboratorios o con equipos más precisos teniendo en cuenta desde que se abrió el servicio vamos realizando diferentes estudios. Es un estudio poco frecuente pero no se realizó porque fue solicitado, lo bueno es que lo podemos hacer dentro de la Provincia y evitando que el paciente viaje a Buenos Aires o a otro lugar. Fue el primer niño que atravesó este estudio, en estos estudios evaluamos el funcionamiento de los órganos y la captación de los radiofármacos y fue positiva por suerte”.

Gómez explicó que el paciente al ser tan joven, tan solo 2 años, el estudio debe ser con cuidado ya que tienden a moverse o a inquietarse, a partir de esto destacó: “El niño por suerte se mantuvo dormido y ni se enteró del estudio, en este sentido es gracias a los padres que pudieron contenerlo”.

Por otro lado, la Dra. Nora Díaz integrante del Servicio de Medicina Nuclear y quien llevó adelante el estudio se refirió a las condiciones del paciente a partir de las cuales solicitó el estudio, "este estudio se caracteriza por determinar el funcionamiento, crecimiento y las funciones de los riñones. Este paciente tenía antecedentes de varias infecciones urinarias desde su nacimiento y se detectó intrautero una dilatación del sistema excretor de uno de sus riñones. Tratamos de determinar que no hubiera daño sobre las paredes que después terminara en una insuficiencia de uno de los riñones".

"Logramos determinar cómo estaba la estructura de los riñones y su función relativa. Para nosotros fue un paso muy importante por la importancia de poder instrumentar esos diagnósticos de alta complejidad. Tuvimos algunos inconvenientes con el material radioactivo que recibimos habitualmente de Buenos Aires. A partir de las gestiones que se encararon se logró garantizar la llegada de este material en los vuelos sanitarios, por eso estamos dando continuidad a esta tarea" sentenció.