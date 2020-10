Ibuprofeno inhalado: el diputado nacional que llevo el proyecto al Congreso pidió urgente tratamiento

El diputado nacional de la provincia de Santa Fé, Gonzalo Del Cerro, fue uno de los primeros legisladores en presentar un proyecto para que se permita el tratamiento en el país del ibuprofeno inhalado para tratar a pacientes con covid19 como una paliativo para evitar el colapso de las estructuras sanitarias.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Del Cerro destacó: “Bregamos por llegar a la habilitación del ibuprofeno, pero por las circunstancias de la pandemia no hay tanta frecuencia o la plenitud deseada en la cámara. Si hablo desde mi postura, mi deseo y esta propuesta emitida es porque creo que en las circunstancias que atravesamos y los tratamientos contra el virus son totalmente incompletos, no hay una cura total, esto puede ayudar y funcionar como un paliativo importante. Hay vidas en juego, hay una necesidad importante para el país”.

Ante la consulta respecto a la disparidad y controversia entre distritos que lo han habilitado y aquellos que no, Del Cerro manifestó: “Hay entidades científicas que se manifiestan en contra pero no hay pruebas concluyentes de que no sea efectivo ni de que lo sea por completo tampoco. Acá hay una imposibilidad de hacer un protocolo puro, porque creo que ningún médico de la Argentina va a descartar cualquier medicación para dar solo ibuprofeno, esto funciona como una ayuda importante”.

Por otro lado, el Diputado del Cerro manifestó que en Rosario, ciudad de donde el proviene, el ibuprofeno está siendo utilizado y los médicos han sido capacitados para brindarle el mismo a los infectados.

Finalizando, Del Cerro manifestó que es un medicamento que tiene practicidad y que colabora con el tratamiento de los enfermos, pero descartó que el uso del ibuprofeno sea curativo, ante esto destacó: “Esto está presentado en ANMAT desde el 17 de Julio y no fue aprobado todavía, Córdoba lo tiene autorizado y en los considerandos fue presentado el protocolo para pasar a una fase 3 de los pacientes. Siempre teniendo los cuidados de los términos que se utilizan y las afirmaciones o negaciones que se dan, muchas veces las palabras confunden”.