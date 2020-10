El covid19 en primera persona: el vecino Horacio Huecke contó su experiencia tras vencer al coronavirus

Luego de varios días de aislamiento junto a su familia, el vecino Horacio Huecke obtuvo el alta médica respectiva que lo acredita como recuperado de covid19. Sin embargo, decidió hacer pública su experiencia personal, tras contagiar a todos los integrantes de su familia, haciendo un llamado a todos los vecinos a cuidarse y no confiarse.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Huecke explicó: “Sigo con algunos síntomas que no se me fueron del todo, pero me dieron el alta luego de 10 días y me encuentro mucho mejor hoy por hoy. Hoy falta solo mi hija Julieta, la mas chica, empezó con los síntomas más tarde y fue hisopada más tarde pero si todo anda bien el mismo Sábado le estarían dando el alta”.

Ante la consulta respecto a cómo se atraviesa la enfermedad dentro del seno familiar y las emociones atravesadas al llevar el virus a la casa y contagiar a la familia, Huecke manifestó que “Me sentí muy mal y se me vino el mundo al piso, traje el virus y mis hijos se contagiaron primero, esta mi papa con 80 años y también teníamos mucho miedo, es una situación muy complicada. Los primeros días volábamos de fiebre, no sabíamos si nos iban a internar o entubar o lo que fuera, por suerte salió todo bien”.

Finalizando, Huecke manifestó que su padre atravesó de manera muy positiva el virus, en base a esto sentenció: “Mi viejo fue un guerrero, un grosso, tuvo solo el primer día fiebre y después anduvo con dolor de cuerpo solamente. Realmente me quedé muy feliz de que no lo haya atacado duramente y lo pueda pasar de la forma que lo hizo”.