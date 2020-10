El Calafate: "El pedido de apertura del Aeropuerto y del Parque es un reclamo de todos los sectores"

Lo comentó Rolando D'Avena, subsecretario de Transportes de la Provincia de Santa Cruz, en relación a la posible vuelta de los vuelos en el país anunciada por el Ministro Meoni. Destacó que todavía no hay notificaciones definitivas por parte de las autoridades nacionales y que cada provincia determinará en base a la situación sanitaria, qué medida toma.

Lo aseveró Adolfo Jansma, titular de la Cámara de Comercio y Turismo de esa localidad. Sostuvo que "los viven pateando para adelante" y "que no hay una fecha cierta de regreso al trabajo" para el sector turístico. Pidió que se permita la reapertura de los comercios del rubro porque estando cerrados "no hay futuro posible".

Lo explicó la titular de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, Bárbara Biott. Destacó que los turnos son por orden de llegada y se entregan 50 números por día, según la terminación del DNI. Ya no rige la modalidad de turnos y recomiendan regularizar las licencias vencidas.

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.