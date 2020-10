Vocales docentes piden al CPE prorrogar la fecha de presentación de documentación ante las Juntas

Los vocales docentes presentaron una nota a las autoridades del Consejo Provincial de Educación, pidiendo que se prorrogue la fecha tope del viernes 9 de octubre, para la presentación de la documentación por parte de los docentes de toda la provincia, quienes tienen inconvenientes para la legalización de su documentación para ser presentada ante las Juntas de Clasificación.

"Atento a la decisión política de no extender la prórroga para la presentación de la documental vinculada a las inscripciones estatutarias del pasado mes de junio, queremos expresar nuestra total disconformidad y solicitarle que a partir de los argumentos que exponemos a continuación, se revise y modifique tal postura, ya que genera graves perjuicios a la mayor parte de los compañeros docentes en toda la provincia. En primera medida no se puede desconocer que desde el inicio mismo del ASPO – DSPO – ASPO, allá por el 16 de marzo, la mayor parte de las reparticiones administrativas de la Provincia y del País no han estado funcionando o lo hicieron de manera reducida. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia del cual depende el Juzgado de Paz, organismo responsable de la legalización o autenticación de documentación, ha funcionado solamente durante 15 días hábiles desde ese entonces y hasta la fecha. Como consecuencia de ello miles de compañeros se han visto imposibilitados de poder completar el mencionado trámite y aunque hubieran optado por hacerlo ante un Escribano particular, lo cierto es que el costo de ello, excede la realidad económica que atraviesa el sector, de manera tal que esa posibilidad excluye a la docencia y por ende no soluciona de fondo la problemática" señala la nota.

"Sin ánimos de generar polémicas, nos parece necesario plantear nuestra discrepancia ante la decisión tomada, la que solo viene a generar un nuevo perjuicio a quienes encima han sostenido con recursos propios, durante estos más de 7 meses de virtualidad, la conectividad y el vínculo pedagógico con los alumnos y sus familias, y que como respuesta hoy reciben por parte del CPE un nuevo ataque a sus derechos y a su formación, afectando en el futuro inmediato el acceso al trabajo y sus carreras. Evidentemente los argumentos volcados son mucho mas que claros y concretos, entendemos entonces que la única forma de reparar el daño que se está cometiendo es extendiendo la prórroga para la presentación de la documentación citada y permitir así que todos los docentes a lo largo de la provincia puedan concluir de manera exitosa la tramitación por ahora pendiente" agregan.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mónica Flores, vocal por los docentes de las escuelas públicas destacó: “Nosotros pedimos la prórroga por la situación vivida en los Juzgados de Paz; los turnos se postergan y son mucho más largos los trámites en este año tan atípico. Si hacemos eje en el marco de la legislación hoy todos los tiempos están vencidos, a esto súmale que el tema de la junta no es menor y los docentes que no presentan los papeles legalizados el año que viene no podrían trabajar, se hace más complicado todo realmente”.

Ante la consulta sobre las alternativas disponibles para validar la documentación, Flores explicó que “depende de la documentación y la certificación, pero el tema es que sí o sí se necesitan traslados y visitar distintos tipos de autoridades, es un riesgo que se corre con cualquier persona. Todo esto para el viernes que es la presentación no va a llegar"



"Esta situación nos ha sobrepasado a todos y hay una gran falta de comprensión por parte del consejo pudiendo flexibilizar las fechas y no realizándolo” consideró.

Finalizando, Flores agregó: “El problema está en que hay compañeros que tienen que legalizar toda la documentación, son 13 o 14 firmas que deben ser solicitadas a un escribano. Nosotros lo que pedimos es que se extiendan los plazos de presentación en relación a la situación que atravesamos, a partir de esto nos contestaron que la decisión fue unilateral y que lo cerrarían el nueve, acompañando esta decisión junto a las autoridades del concejo. Nosotros como vocales presentamos esta documentación para que se aplace y se postergue la fecha, es todo muy engorroso porque entre mañana y pasado van a haber profesores que no aparecerán en un listado por no poder llegar con los papeles y corriendo el riesgo de quedarse sin trabajo”.