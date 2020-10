“El proyecto debería aprobarse de manera unánime por el claro reclamo de toda la comunidad y de los médicos”

En el marco de la comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes de la Legislatura Provincial, diputados y diputadas mantuvieron una reunión con Germán Aballay, Secretario de Salud y Seguridad del Paciente, y Laura Beveraggi, Subsecretaria de Coordinación de Hospitales, ambos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, quienes desestimaron dar el acuerdo para que en la provincia, sea considerado el tratamiento compasivo con ibuprofeno inhalado para pacientes con covid19.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Javier Pérez Gallart, diputado provincial que participó de la reunión de la Comisión sentencio "creo que hay un tema central de salud pública muy complejo, obviamente los diputados tenemos competencia con las facultades que nos corresponden. No somos una autoridad para aprobar el medicamento pero si podemos pedirle al ejecutivo que regularice el uso del mismo, tratándose de un medicamento de rescate para los infectados”.

El diputado fue consultado sobre la injerencia de los legisladores en el campo de la medicina en relación a esta decisión. En relación a esto, Pérez Gallart manifestó que “en el momento que escuche lo que dijo Aballay (Germán Aballay, secretario de Salud y Seguridad del Paciente) me di cuenta de que él se paró en un lugar académico sosteniendo por qué no aprobar el ibuprofeno. Yo en este sentido, cuando me tocó hablar respondí esto argumentando que hay dos lados de la biblioteca, porque hay otros médicos que sí lo avalan y en vez de pensar en lo académico o las propiedades, se tiene que pensar en los enfermos y en las familias que están sufriendo. No podemos querer tener razón por un capricho de vanidad en tiempos de crisis”, sentenció.

En relación a cómo se desarrollará la sesión en la Cámara de Diputados y el acompañamiento general para la aprobación del Ibuprofeno Inhalado en Santa Cruz, el diputado provincial de Encuentro Ciudadano, sostuvo que “el proyecto debería aprobarse de manera unánime en el día de mañana por el claro pedido de los médicos y por el gran acompañamiento que tiene de toda la comunidad”.

Por otro lado y concluyendo su postura, Pérez Gallart manifestó que varios legisladores tras la conferencia de ayer y la postura negativa por parte de autoridades sanitarias mantuvieron su postura respecto a la aprobación y enfatizó: “Hay tantas provincias que lo aplican y logran combatir la situación. Yo sostengo que mañana va a haber una aprobación general del proyecto”.