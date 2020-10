Se publicó el llamado a licitación transporte de colectivos: "Ya hemos tenido consultas de interesados"

Lo destacó el administrador de MAXIA en representación del Municipio de Río Gallegos, José Luis Gómez. Aseguró que la justicia continúa teniendo un proceso lento en la causa y que no se pensó en las necesidades del vecino, además explicó que esperan una pronta habilitación para determinar cuántas serán las unidades disponibles y las condiciones de las mismas ya que desde Junio nadie visita ni pone en marcha los colectivos de la ex empresa prestadora de transporte de la capital.

Así lo destacó el Subsecretario de Transporte, Rolando D'Avena, en relación a la aprobación de los protocolos para transportes aéreos y terrestres. "Cada una de las provincias tendrá la potestad de permitir o no los ingresos de los mismos y que aun no esta definida la fecha en la cual se habilitará la reanudación de estas actividades. Además destacó el desarrollo del sistema integrado de interconectividad provincial, permitiendo un empuje al sector turístico y garantizando la conectividad entre localidades de toda la provincia en rutas aéreas, marítimas y terrestres.

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.