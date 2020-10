Inauguraron el CENIN Nº 7: "Queremos que sea un espacio para acercar rápidas respuestas a los vecinos"

Así lo confirmó el Dr. Máximo Ulloa representante legal de Cristina madre de una de las niñas que presentó una denuncia en la Comisaría 6ª involucrando al ex concejal de Río Gallegos. El letrado brindó detalles de las novedades en la investigación y confirmó que ya fueron notificados que el miércoles 16, Maldonado brindará declaración ante la jueza Valeria López Lestón.

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.