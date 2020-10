En Río Gallegos: más de 3000 hogares visitados para la detección de casos positivos de COVID

Lo destacó el Dr. Rolando Nervi, médico integrante de la UTI del Hospital Regional de Río Gallegos. Dijo que todo el personal está realizando un trabajo "sobrehumano" y que "están muy cansados". "Esta enfermedad nos está llevando por delante" aseguró. Dijo que se está notando un marcado aumento en la tasa de letalidad y que no es bueno que el sistema de salud esté al bordo. "La gente no entiende" señaló.

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.