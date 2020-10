Reapertura de gimnasios: "Nos vienen pateando hace un montón y ya no damos más”

En pocos días, los gimnasios cumplirán siete meses de estar con sus puertas cerradas, con un paréntesis de dos semanas donde pudieron trabajar antes del brote que azotó la capital de Santa Cruz y que obligó a cerrar diversas actividades. Sin embargo, los dueños de gimnasios no entienden la lógica aplicada por las autoridades del Ministerio de Salud que habilitaron las peluquerías, y no otros sectores.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Martin Araya, propietario del Centro de Entrenamiento “Fusion Fitness” destacó "nos prometieron desde provincia, el señor Suárez Moré, el secretario de Salud, dijo que evaluaba los protocolos para garantizar la reapertura. Las peluquerías abrieron, le dieron el ok y nosotros seguimos cerrados con más de lo mismo, cuando nosotros no somos foco de contagio. El sábado cumplimos siete meses sin poder laburar”.

Ante la consulta cómo son los protocolos que se requieren para su habilitación, Araya afirmó que “nuestros protocolos son los mismos que las peluquerías: ingresas, dejas tus elementos, se te da un rociador con sanitizante, trabajas en un espacio reducido con tus elementos y te vas. Hicimos inversión en termómetro, en elementos personales y demás y abrimos por dos semanas solamente, por eso pedimos una reunión con Suárez Moré para que sean sinceros y nos hagan saber dónde estamos parados. Nos vienen pateando hace un montón y ya no damos más”.

Finalizando, el propietario de “Fusion Fitness” destacó que el protocolo está establecido, con la franja horaria pactada en un horario más reducido entre las 10 y las 20 hs, ante esto sentenció: “El protocolo está, pero la aprobación no está y no nos dicen nada. Esperamos una respuesta en esta reunión que solicitamos y que nos dejen abrir las puertas, hoy no tenés más excusas y se comunicó la gente de Caleta Olivia desde la Presidencia de gimnasios y los gimnasios de El Calafate también me pidieron hablar en nombre de ellos. El pedido está, no está confirmada la fecha”.