ADOSAC: "Un ofrecimiento en negro es inaceptable para la historia del sindicato"

El Congreso Extraordinario Virtual realizado por la ADOSAC rechazó de manera unánime la oferta del gobierno, por considerarla insuficiente y ratificar el rechazo a las sumas en negro. Asimismo, resolvió exigir al CPE la mejora de la misma y la inmediata continuidad de las negociaciones. Lo hizo tras el ofrecimiento materializado por el Gobierno en la última reunión paritaria del sector.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ezequiel Alós, secretario general de ADOSAC de la Filial Río Gallegos y participante del encuentro destacó: “Se convoca a una reunión para tratar de llegar a un acuerdo de partes, el gobierno hizo un ofrecimiento para un 5% en octubre y un 3,5 de aumento en febrero. Pero se planteó un ítem por conectividad de 1500 pesos en negro, lo llevamos esto a nuestra asamblea y se rechazó este agregado y el acuerdo por unanimidad. La historia del sindicato docente en Santa Cruz con los pagos en negro ha quedado marcada y dañado al sector, deberemos reunirnos nuevamente para ver si llegamos a algo”.

Por otro lado, Alós agregó: “Cuando nos reunimos, manifestamos esto de que la suma era en negro o sin aportes, tiene el mismo impacto estos 1500 pesos agregados por la conectividad. Pensemos el estado de una obra social, de los aportes para el que se quiere jubilar, complica todo realmente y es inaceptable desde nuestra parte”.

Finalizando, Alós fue consultado por el ofrecimiento del ejecutivo más allá de la suma en negro rechazada por el sindicato, ante esto sentenció: “No hubo ningún tipo de ofrecimiento extra fuera de esto, el gobierno nos planteó que no habíamos explicado bien la oferta y que era responsabilidad de los paritarios que la oferta se rechazara de esta manera." sentenció.



"Creemos que no están buenas las actitudes de subestimación, criticamos al gobierno por su actitud y porque creemos que no es aceptable este ofrecimiento y menos en negro. Esperaremos cuando ellos quieren volver a sentarse y dialogaremos otras cuestiones, además del aumento salarial. Seguiremos discutiendo y planteando nuestras necesidades para todos los trabajadores de educación”, finalizó.