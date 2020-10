San Julián: Lo iban a declarar Monumento Histórico Nacional, pero demolieron el ex edificio de la Comisaría

Lo comentó el Dr. Carlos Taboada, Director del Policlínico MEDISUR, tras una charla con las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia. Habló del trabajo que llevan adelante en la clínica privada, que ahora tiene pacientes covid19. También reclamó más controles en las calles porque el brote en Río Gallegos "no está contenido".

Lo dijo el Dr. José Portel, médico terapista del Policlínico Medisur en relación a la posibilidad de la implementación del ibuprofeno inhalado para pacientes infectados por COVID19. Comentó cómo están trabajando en la Clínica privada y aseguró que "usar el tratamiento, es preferible que no hacer nada".

Lo confirmó Claudio Silva, secretario general del SEMCo quien recordó que desde hace casi 10 años, rige la medida de no atender al público y que los mercantiles no trabajarán en ningún comercio. Este año no habrá sorteo de 0Km ni cena baile, pero habrá un importante sorteo.