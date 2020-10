Hospital Regional: “no bajamos de los 18 internados en la unidad de Terapia intensiva”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Rolando Nervi, Dr. del Hospital Regional de Río Gallegos e integrante de la Unidad de terapia intensiva explicó la situación actual y epidemiológica en la ciudad, al igual que el trabajo dentro del área de terapia intensiva. Conforme a esto destacó: “El Hospital tuvo que ampliar dos veces su capacidad máxima. Desde el mes de Julio hasta ahora nunca hemos tenido menos de 18 pacientes en terapia intensiva, la ocupación ha estado siempre arriba del 120%. Es necesario que esto se sepa también”.

Por otro lado, ante la consulta respecto a si los pacientes atendidos en terapia intensiva y en la guardia hospitalaria ha sido constante, Nervi aseguró que “ha sido constante, la gente que ha solicitado sala común sin Terapia Intensiva ha aumentado. Tenemos un promedio de internación de un paciente de cada dos días, como mínimo y en las últimas tres semanas ha aumentado la cantidad de pacientes que requieren una internación en terapia intensiva”.

Ante la consulta respecto a si la ocupación de camas responde a personas o adultos mayores, o si también hay jóvenes internados dentro del Hospital, Nervi aseguró que el promedio de edad ronda los 50 años. A partir de esto manifestó: “La gente que está internada en general tiene enfermedades graves o el virus muy avanzado y necesitan Terapia Intensiva, antes teníamos gente muy mayor, después gente joven y ahora estamos en un término medio", señaló.



Con preocupación, el profesional explicó que "ahora vemos que la gente mayor se cuida mucho y el grupo etario que no se cuida en general es la gente joven que no respeta las medidas y se reúne o circula diariamente. La población de Río Gallegos es mucho más enferma que las localidades del norte del país, nosotros hoy tenemos ocho pacientes internados en Terapia Intensiva que tienen menos de 50 años, es preocupante ver esto realmente”.

Finalizando, el Dr. Nervi destacó que en el Hospital Regional de Río Gallegos la situación es muy complicada día a día y sentenció: “Nosotros hoy estamos agotados, con bastante fatiga. Hoy hablamos con un colega del Hospital de Ezeiza en Buenos Aires, ellos en un momento lo compararon con una película repetitiva, como que nada cambia ningún día, que todos los días son iguales. Es la misma situación para médicos, enfermeros, gente de limpieza, laboratorio, radiólogos y demás, no vemos un cambio que nos dé un respiro o nos de una pausa para encarar las cosas de otra manera. Esto realmente nos tiene muy complicados y nos tenemos que poner a analizarlo fuertemente, ya que no lo dimensionábamos nosotros mismos en cuanto al cambio diario que no existe”.