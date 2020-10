Dr. Sánchez Céspedes recuperado de COVID: "No es una gripe normal"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Freddy Sánchez Céspedes, Medico de la localidad de Río Gallegos e integrante del cuerpo medico del Hospital Regional de Río Gallegos, comento su paso por la enfermedad y el contagio del virus COVID19 y su reciente recuperación. Ante esto destacó que “fue brava la primera semana realmente, no es una gripe común sino una gripe mas bien fuerte y fea. A mi lo que me ocurrió fue que tuve mucha fiebre, tome los analgésicos y después quedas como si un camión hubiera pasado encima tuyo realmente. Luego de una semana fue menguando la dificultad respiratorio, no fue grave pero realmente fue muy complicado”.



Ante la consulta respecto a cual fue el primer síntoma o indicio que lo hizo pensar que estaba contagiado, Céspedes explico que “primero tuve alteración de gusto y luego alteración del olfato, ni bien lo sentí fui y me hisope para ver si realmente estaba contagiado. La perdida del olfato es uno de los síntomas importantes que se ha ido detectando durante este tiempo, si bien no llama tanto la atención pero son los comienzos o los arranques del desarrollo del virus en el cuerpo”.



Finalizando, el Dr. Céspedes comento la situación actual que atraviesa el Hospital Regional de Río Gallegos conforme a la ocupación de camas en terapia intensiva y los internados en el área de COVID19. Ante esto sentencio: “Todos nos vamos a contagiar en algún momento, pero la idea es que no nos contagiemos todos juntos para evitar un colapso mayor del sistema de salud. Al ser tan dinámico esto, en el mismo día se ocupan camas y a veces algunos se mejoran y los pasan a la sala normal de covid o el paciente fallece que es lo mas triste. Ha pasado que en un día hemos tenido el 100% de camas ocupadas y hemos tratando de ir desocupándolas, lo bravo es que no hemos llegado a la situación tal de tener a los pacientes en los pasillos, el problema principal es la falta de recurso humano”.