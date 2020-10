El hijo de Vicky Xipolitakis también tiene coronavirus

La semana pasada, Vicky Xipolitakis anunció a través de sus redes sociales que había contraído coronavirus. Por esa razón debía aislarse y dejar inmediatamente las grabaciones de Masterchef Celebrity, programa en el que se destaca con los platos que prepara y con su estilo espontáneo.

Este domingo se supo que su hijo, Salvador Uriel Naselli, de casi dos años, también contrajo Covid-19. Xipolitakis señaló: "Gracias por la preocupación, acá estoy poniéndole la mejor energía, así pasa todo esto".

Días atrás, al dar la noticia, Vicky comentó en Instagram: "Tomo coraje para hacer este video, tengo miedo por no saber qué puede llegar a pasar... Siempre tomé todos los recaudos pero tuve que salir a la calle porque tengo un bebé que mantener. Hoy me confirmaron que tengo Covid. Presento todos los síntomas. A veces, más leves y otras no. Tengo fiebre, tos seca, dolor de cabeza, cansancio y a veces me falta el aire. Pero estoy fuerte por mi hijo... Tuve un año muy duro pero va a pasar esto también", agregaba Xipolitakis en aquella oportunidad.

Con respecto a Masterchef Celebrity, recordemos que también dieron positivo de Covid-19 El Polaco y uno de los jurados, Germán Martitegui. El cheff será reemplazado por Dolli Irigoyen, mientras que Vicky y El Polaco serán suplantados por el actor y modelo Christian Sancho y por la actriz y cantante Natalie Pérez.

FUENTE: La Nación.