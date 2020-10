El Calafate: el municipio inició el trabajo de inscripción para la asistencia del IFEM

En la jornada de hoy fueron más de 500 los vecinos de El Calafate que ya se acercaron al municipio que conduce Javier Belloni para consultar, verificar datos, e inscribirse para recibir el Ingreso Familiar Extraordinario Municipal (IFEM). La ayuda consiste en $18.900 que se acreditarán por única vez en el mes de diciembre, destinado a vecinos que no hayan recibido el IFE nacional, los APTUR, ATP, y programas similares de índole nacional o provincial con posterioridad al mes de junio. Este programa, que se financia completamente con fondos genuinos de la comuna, se constituye en uno de los esfuerzos más importantes realizados por el municipio, con una inversión estimada en más de $100.000.000 para acompañar a familias de calafateñas. Esto se suma a las medidas tributarias adoptadas al principio de la pandemia, que eximieron del pago de impuestos a las familias con ingresos formales por debajo de los $40.000, o la devolución proporcional a los días de cierre de las habilitaciones comerciales, entre otras.

La iniciativa se inscribe en el contexto de parálisis económica de una ciudad que vive casi exclusivamente del turismo y que, a pesar de los reiterados pedidos del intendente Belloni a las autoridades competentes,

aún no encuentra respuesta a la solicitud de reactivación comercial.

Los requisitos básicos para acceder a este programa son poseer domicilio en El Calafate con anterioridad al 15 de marzo, no percibir salario, no recibir una pensión o jubilación, no haber accedido a un ATP, no haber sido beneficiario del IFE nacional con posterioridad al 30 de junio, no haber recibido un APTUR, y ser beneficiario único del grupo familiar.

Para poder inscribirse los vecinos deben presentarse en la Municipalidad de El Calafate de 8 a 20 hs con original y fotocopia del DNI, desde hoy inclusive hasta el 20 de noviembre. También pueden realizar consultas

telefónicas llamando al 02902-488400.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Pascual Casal, Secretario de Gobierno de El Calafate comentó "es un esfuerzo enorme del Municipio, en el que se brindaran 100 millones de pesos para varias familias que no fueron integradas en ningún plan y alrededor de 600 vecinos se acercaron al Municipio para poder participar del plan. Toda esa gente está ahí también porque nuestra industria turística está frenada completamente, el Municipio brinda una gran ayuda y un estado presente, son las dos caras del mismo aspecto, llegamos con un beneficio para las familias con 100 millones de pesos pero por el otro lado es necesario atender y asistir a toda la gente que tanto ha sufrido”.

Por otro lado, Casal agregó: “Si bien es un ingreso extraordinario que va a llegar por única vez en diciembre, es un paliativo y una ayuda importante para una localidad tan turística. Es un año complejo, estamos haciendo un esfuerzo grande semanalmente para asistencia social en cuanto a alimentos y cuidando a más de 1100 familias. Es lo que intentamos llevar adelante”.

Finalizando, Casal aseguró que el beneficio será brindado para un numero de 2000 o 2500 personas que no accedieron a ningún beneficio o plan de contención desde Julio. Ante esto sentenció: “Entendemos en principio por las estadísticas del Municipio y a la gente atendida en alimentos, el reclamo o la solicitud de ayuda de los vecinos. Tenemos un cuerpo a cuerpo importante, sabemos el momento que está atravesando la comunidad hoy por hoy e intentaremos que se nos dé un número más alto pero apostamos a esto y la idea es poder llegar con asistencia y ayuda a la gente que lo está necesitando”.