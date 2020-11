El Calafate ya cuenta con una médica legista para la realización de autopsias y peritajes

El pasado lunes 2 de noviembre prestó juramento como médica legista, Laura Ruggero, quien se suma al equipo judicial de El Calafate para la realización de distintos peritajes y hasta incluso la práctica de autopsias que son requeridas en el marco de distintas causas que se investigan en dicha localidad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Juez Carlos Narvarte destacó la incorporación y dijo "es muy importante la llegada de una médica legista o forense, tanto para El Calafate como también para la jurisdicción de Río Turbio. Evitamos los gastos del traslado del cuerpo a otras localidades para que hagan las autopsias y demás, esto evita el traslado y poder realizarlo acá mismo en la localidad con una profesional que lo pueda llevar adelante en cuanto a casos de homicidio y otros aspectos. Además ella va a colaborar con pericias en hechos de abuso sexual, lesiones leves, victima y victimario o pericias laborales con un campo amplio para desarrollar”.

Ante la consulta respecto a de donde es oriunda la médica profesional que hoy se encuentra en Calafate, Narvarte aseguró que “Es nacida creo que en Santa Fe, pero pudo haber nacido en Río Gallegos, es la hija del Dr. y magistrado Alejandro Ruggero, ella es Laura Ruggero y ya se encuentra viviendo en Calafate junto a su padre”.

Finalizando, el Dr. Narvarte aseguro que de a poco se puede armar el equipo forense y los elementos necesarios para las reconstrucciones criminales. A partir de esto sentenció: “De a poco nos vamos armando, la Dra. Necesitará una oficina pertinente para desarrollar su actividad, los elementos necesarios y otras cosas más. Lo importante es que ya tenemos una profesional en la localidad y podemos ir avanzando en esto”.

Por último, Narvarte fue consultado por novedades en torno a la investigación del crimen del ex secretario presidencial, Fabian Gutiérrez. A partir de esto concluyó: “Hoy he comenzado con nuevos testimonios, tendremos todo el mes con testimonios y estamos a la espera de lo que resuelva el juez de recurso y las apelaciones de cada una de las partes. No creo que haya habido un daño sobre el celular de Fabián que se envió a peritar, creo que hubo mala información o mala difusión, cuando yo dispuse la pericia sobre el celular esperamos a que se eleve la pericia a una fuerza nacional con mayores elementos. Luego la pericia se hizo en gendarmería y sostuvieron que no se podía ingresar y obtener los datos de Gutiérrez, son datos que hay que hacerlos pero hay que ver de qué manera o con qué metodología. No hay daño, sino que no se puede obtener información del celular”.