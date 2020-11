Presentan proyecto para crear un registro provincial de voluntarios para la aplicación de la vacuna contra el COVID19

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Manuel Miñones, Diputado por el Municipio de El Calafate comentó su presentación para poder armar un registro de voluntarios ad honorem, para capacitarlos como paramédicos y permitiendo que cuando lleguen las dosis de la vacuna haya una mejor cobertura. Ante esto destacó: “Nosotros estamos terminando de armar el proyecto, había instruido a la gente que había trabajado conmigo para terminar de hacer una resolución en la que vamos a contemplar la posibilidad de crear un registro de voluntarios para colaborar con la aplicación de la vacuna. Tenemos que entender que hay que estar preparados para una vacunación masiva, teniendo en cuenta todos los que se quieran vacunar”.

Ante la consulta respecto a la forma en la que se desarrollara el registro de voluntarios y si será en términos provinciales con la capacitación por parte del Ministerio de salud, Miñones explicó que “La idea es solicitarle al Ministerio que lleve adelante esto también, la resolución que estamos armando es así. Serian 2 registros, uno para colaborar con el COVID19 que contemple voluntarios para colaborar en localidades con esta situación y luego otro registros para voluntarios que se vinculen a la modalidad de vacunación. Creo que para el lunes tendremos el proyecto finalizado y la atención de esto es ayudar y apoyar a la gente, en relación a la situación que vivimos”.

Finalizando, el Diputado Miñones se refirió a la llegada de la vacuna rusa a la provincia y su mirada respecto a la respuesta por parte de los ciudadanos de la villa turística de El Calafate. A partir de esto Miñones concluyó: “La verdad que yo veo al pueblo predispuesto, en relación a la vacuna que considere apta el Gobierno Nacional, creo que desde la parte científica se considerará la vacuna que corresponda no es una valoración que me corresponda a mi. En ciudades como Calafate, Río Gallegos, Caleta Olivia tenemos una situación epidemiológica complicada, en el caso de Calafate tenemos un sistema sanitario apto y no está colapsado, podemos seguir avanzando y ver cómo sigue esta situación evitando la expansión del virus”.