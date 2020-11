28 de Noviembre: ¿Posible golpe de estado institucional de concejales al Intendente Españon?

“Con mis compañeros concejales hemos tenido reuniones, porque son situaciones que no se aguantan más. Yo creo que amerita pedir la suspensión o destitución. Y se está evaluando pedir la suspensión de otro concejal. Los actos constantes que tiene el ejecutivo de no respetar a la institución, no se aguantan más” aseguró el concejal Ariel Santana en declaraciones a un medio local.

"No se soluciona nada hablando, porque lo que corrompe lo legal, lo vamos a denunciar”, afirmó otro de los concejales Aldo Aravena.

Desde la llegada de Fernando Españón a la Intendencia de 28 de Noviembre, el Concejo Deliberante de la localidad intentó marcarle la agenda y los actos de gobierno al jefe comunal, en una disputa política que ha llegado a extremos inusitados, incluso que llevó a que varias diferencias terminen en presentaciones en la Justicia. Lo cierto es que sectores allegados al ex intendente Hugo René Garay, hoy diputado por ese Municipio, intentan trabar la gestión de Españón, quien llegó a la Intendencia a través del partido SER Santa Cruz que lidera el petrolero Claudio Vidal.

El colmo de estas diferencias políticas se materializó con la intención hecha pública por partes de algunos concejales, de avanzar en una separación del cargo y hasta una destitución del jefe comunal electo democráticamente en octubre del 2019 por el voto popular, algo que recuerda a los años más oscuros de la historia política argentina.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Horacio Lavié, concejal de 28 de Noviembre marcó sus diferencias con esta intención y dijo "hace algunos minutos terminamos la sesión ordinaria, con respecto a esta situación, hubieron declaraciones para medios periodísticos en los que se pediría la destitución del Intendente por sus pautas de gestión. Algunos creían que esto se iba a tratar en el Concejo, pero no fue así. De todas maneras considero que hubiera sido un grave error”.

“Cuando yo ingrese al concejo deliberante, entre por Garay y planteé mis diferencias con respecto a las formas que tiene Fernando Españon de actuar. Lo que yo propuse con el señor Españon es trabajar, poniendo en valor e importancia al pueblo, yo trabajo a la par de Españon pero se producen asperezas constantes con los concejales. No estoy de acuerdo para nada que se considere esto de la destitución, la democracia se defiende a capa y espada y las cosas se solucionan dialogando, se tiene que sentar el Intendente con los chicos y solucionar las diferencias que están teniendo”.

Ante la consulta respecto a la idea de modificación orgánica del Concejo Deliberante que habría motivado algunas de esas presentaciones judiciales, remarcó "la causa está en instrucción, pero todavía la Justicia no se ha expedido. Creo que hay que respetar los tiempos de la justicia. Lo que se plantea en la denuncia es un acto antijurídico, si vamos a una pre sanción, me parece que no es el camino correcto, no se tiene que actuar con volatilidad. Sería un grave error que se avance en tal sentido”.

Finalizando, Lavie se refirió a las malas relaciones entre algunos concejales y el Intendente y a la posibilidad concreta de si puede ocurrir una destitución al jefe comunal Fernando Españon, Lavie sentencio: “Podría haber ocurrido al dia de la fecha, pero creo que no se va a dar esto, trato de ser optimista, si tengo que insistir y bregar en la cabeza de los concejales para que consideren esta situación, lo voy a hacer”.