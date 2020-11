La UCR en Santa Cruz: “Necesitamos un cambio dirigencial, direccional y generacional en el partido”

Continúan las repercusiones sobre la salida de varios dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz, lo que ha motorizado distintas opiniones con críticas hacia la conducción partidaria. "Nosotros hablamos de democracia y lo que menos hay en el partido es democracia" sentenció duramente Matías Quinteros, presidente de la UCR de Caleta Olivia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Quinteros brindó su opinión sosteniendo “Yo vi que algunos medios titulaban que estamos quebrados, no creo que sea así, tenemos en el ADN del partido tener internas. Yo hace rato vengo llevando adelante un cambio, dirigencial, direccional y generacional, no vemos un partido donde queremos tirar dirigentes por la ventana sino garantizar ser un partido protagónico, somos el principal partido de la oposición y hoy no tenemos voz en todo lo que está pasando a nivel provincial. Muchos dirigentes al ver que nuestro partido no funciona, toman estas decisiones, yo respeto las decisiones pero no las comparto”.

Por otro lado, Quinteros agregó: “Acá hay que seguir ideas, no a personas, yo en su momento critique fuertemente las posturas de Eduardo Costa y de incorporar a la UCR como partido cuando esto no debió ser nunca así”.

Ante la consulta respecto a la estructura y al rol de los integrantes de la UCR de Caleta Olivia y su inclusión a nivel provincial y nacional, Quinteros destacó que “Nosotros somos un partido que tuvo que ir dentro de ese frente electoral con un disgusto y competir en esas condiciones, que fue el de Costa y elegido por la mayoría. Nosotros en el 2019 tuvimos la posibilidad de armar un frente local, esto no gustó en el Comité provincial y me armaron otro frente paralelo que hizo que perdamos las elecciones acá en Caleta, cosa que por ejemplo no ocurrió en San Julián”.

Por último, Quinteros se refirió al inicio del cronograma electoral de cara a las legislativas del 2021 y la posibilidad de proyectarse y proponer algo diferente a la comunidad, conforme a esto sentenció: “Tenemos tiempo de ir a una interna y dirimir quiénes son nuestros representantes, quienes son los hombres y las mujeres que nos representan dentro del partido. Por nuestro lado creo que tenemos que hacer una limpieza o renovación interna del partido, de toda la cúpula, dejar espacio a la gente que viene militando de base o a los que vienen transpirando la camiseta con condiciones claras y poder mostrar decisiones claras a nivel provincial”.