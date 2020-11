Ejemplo: 8 joyeros entregaran un presente a trabajadores de la salud por su trabajo en la primera línea contra el COVID

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Lara Sturzenbaum, estudiante de joyería en el país de Canadá comentó su participación en la entrega de un reconocimiento para los trabajadores de la salud. A partir de esto explicó: “Yo desde que soy chiquitita, desde los 10 años me gustó hacer bijouterie. Cuando terminé el secundario, tuve la oportunidad de irme de viaje y conocí una joyera en un pueblo en Nueva Zelanda y decidí que eso era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Cuando busqué la carrera, me di cuenta que no existía en Argentina, comencé a investigar y en Estados Unidos o Europa habían lugares que te daban títulos universitarios de joyería, por lo que decidí irme a estudiar a Canadá una carrera en bellas artes con especialización en diseño de joyas”.

Por otro lado, Sturzenbaum destacó que continúa cursando online y que se armó un estudio en su casa que le permite soldar y hacer determinados trabajos, aseguró que “es complicado practicar porque no tengo los materiales o la infraestructura que me brindaría la universidad, pero bueno trato de seguir trabajando como puedo a distancia”.







Finalizando, la estudiante de joyería oriunda de Río Gallegos comentó la entrega de medallas para el personal de salud y la planificación con otros joyeros de la provincia de Santa Cruz, sumándose 8 joyeros en total. A partir de esto sentenció: “Somos 8 joyeros que llevamos esto adelante, son unas manitos con un tamaño especial, con metales como cobre, alpaca y otros más. Las medallas van en una bolsita con una cartita que explica un poco lo que es el proyecto y cada una está grabada con un número, que es el número de cada uno de los joyeros, como reconocimiento en general”.







Por último, Sturzembaum se refirió a la disminución en el reconocimiento al trabajador de la salud y afirmó que la gente se olvida de que hay gente en el Hospital trabajando, por la cotidianeidad que generó la pandemia y que el virus se instaló socialmente. A partir de esto concluyó: “Lo hemos naturalizado de tal manera, que no se reconoce realmente el labor del personal de salud, en marzo aplaudíamos y se notaba el reconocimiento al trabajador de la salud, pero hoy por la cotidianeidad no se tiene tanto en cuenta esto”.