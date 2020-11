Covid en Caleta Olivia: "Estamos en las mismas circunstancias que Río Gallegos"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Dra. Andrea Pérez, secretaria general de APROSA se refirió a la crítica situación sanitaria de Caleta Olivia.



“Sabíamos que en algún momento iba a llegar el brote y las complicaciones en la localidad, hoy estamos en las mismas circunstancias que Río Gallegos. Estas últimas semanas el número de contagios fue exponencial y tenemos una situación de colapso en el servicio de clínica médica y no tenemos manera de sostener la Terapia Intensiva Covid19 y con una gran cantidad de personas fallecidas”.

Por otro lado, la Dra. Perez agregó que "internamente vemos lo que pasa en el Hospital: el sector de clínica médica emitió una nota al Ministro García donde se le pide aumentar el número de camas, la necesidad de profesionales médicos de otras provincias, asistir al servicio de pediatría que tiene solo 4 o 5 camas en la Terapia Intensiva pediátricas, es una situación difícil" manifestó.



Teniendo en cuenta el número de contagios de forma exponencial en las últimas semanas, la profesional de la salud sentenció: "A Gallegos llegaron 12 profesionales y nosotros necesitamos la misma asistencia”.

Finalizando, la Dra. Pérez se refirió a la alta circulación el fin de semana en las playas de la localidad y a la falta de distanciamiento. “Sabemos que el tiempo mejora y que la gente va a seguir saliendo, pero el problema no es ir, sino no guardar distanciamiento nosotros vimos fotos de gente que compartía cerveza y mate de la misma bombilla o botella. No había cuidados ni prevención, la gente que fue me comentó que era para volverse loco, no hay conciencia social con grandes grupos de gente y uno no sabe si son familia o no y si alguna de esas personas necesita atención dentro del Hospital no toman dimensión de que es lo que pasa realmente”.