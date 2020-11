EspacioMoma: El Mago Emanuel presenta su show de magia y humor "En llamas" vía streaming

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Mago Emanuel, comentó la presentación de su nuevo show “Emanuel En Llamas” y su relación directa con el público, debido a que el show es interactivo a través de un chat y en vivo. Conforme a esto explico: “La idea es que la magia ocurra en la casa de los espectadores, que toquen la pantalla y trabajar con un nuevo panorama y una nueva experiencia. Todos los meses hicimos uno diferente, el de mañana es el quinto show y es diferente teniendo en cuenta que es una reunión e intentamos conectar lo mas posible”.

Ante la consulta respecto a elementos y otros recursos incorporados, Emanuel destaco que buscaba una mayor interacción del publico y nuevos trucos o material de magia que debía presentarse a través de la virtualidad, a partir de esto afirmo que “Esto me mantenía entretenido en el encierro, me apoyo en el humor porque quiero hacer stand up y magia. Jugamos un poco con eso y nació principalmente de redes sociales, es jugar y trasladarlo al streaming”.

Finalizando, Emanuel destaco que la virtualidad llego para quedarse y que se presenta una esperanza para la pronta vuelta a los teatros de forma presencial, a partir de esto concluyo: “No hubo ningún aporte o cuidado a la cultura en el país, siento que los artistas somos esenciales y el entretenimiento es importante para la cabeza de la gente. Haber tenido que pelear para que se vuelvan a abrir, que el bar tenga hasta 50% y el teatro tenga solo 30% pienso que es un paso para atrás. Pero debemos aprender también a convivir con esto hasta la vacuna y creo que la gente va a empezar a dejar de tener miedo frente a la necesidad de esparcimiento”.