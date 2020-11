Carlos Tevez habló del difícil momento que atraviesa su familia

Carlos Tevez no ocultó su dolor por el mal momento familia que atraviesa por la internación de su papá. “Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas porque por un tiempo estoy bien, pero en otros en el entretiempo hay veces que me largo a llorar. Son momentos difíciles, no puedo explicar”, reconoció el Apache.

Luego del encuentro ante Talleres, que se llevó el triunfo sobre el final por 1 a 0 en La Bombonera, el capitán xeneize destacó el apoyo de la gente y su familia. “Me llena en el alma, son quienes me sostienen, quienes están. Hay que seguir”.

“Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar”, agregó en diálogo con ESPN.

Carlitos también reconoció que se “extraña mucho” al público y que es “muy difícil” jugar sin gente. Sin embargo, sabe que están alentándolos. “Viernes y sábado fui a visitar a mi viejo y no es fácil. Tenés que salir entero de ahí para poder jugar al fútbol. No sé de dónde saco las fuerzas, pero lo importante es que estoy fuerte y eso es gracias a la gente de Boca y a mi familia”, cerró.

FUENTE: Infobae.