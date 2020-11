Este jueves 19/11: manifestación por el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil

Como producto del aislamiento obligatorio, los casos de abusos sexuales en la infancia se dispararon ampliamente, lo que refleja que la violencia que se descarga en las infancias no par{o como consecuencia de la pandemia. A esto se suma que por las restricciones que impuso el virus, no hay trabajo en los Juzgados por lo que la mayoría de las causas han quedado paralizadas sin avanzar hacia el esclarecimiento y la condena. De acuerdo a un informe de Unicef sobre ASI, de cada 1.000 abusos que se comenten, se condena a uno solo. Las estadísticas oficiales han revelado que la gran mayoría de los abusos sexuales contra niños/niños y adolescentes sucede en el entorno intrafamiliar (80% y 75%) acorde al programa “Las víctimas contra las violencias” (Ministerio de Justicia).



Las familias en Santa Cruz marcharon durante todo el año visibilizando esta problemática y exigiendo a la justicia que de rápido curso a las denuncias que hoy se encuentran en los juzgados.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Natalia Gutiérrez, docente e integrante del Plenario de Mujeres Trabajadoras nucleado dentro de la Mesa de Mujeres, explicó los detalles de la cuarta manifestación que convocan para este jueves a las 11 horas, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en la Infancia.

“Es una convocatoria a nivel mundial, es un día internacional contra los abusos sexuales en la infancia, buscando garantizar la visualización. En Santa Cruz y Río Gallegos se han venido dando marchas, por eso nos convocamos en el tribunal superior de justicia y el próximo 19 va a ser la cuarta marcha en contra de los abusos” detalló Gutiérrez.

En otro tramo de la entrevista, la docente fue consultada sobre el avance o no de las de las causas en la Justicia y el contexto de pandemia. En relación a esto, Gutiérrez explicó que “desde la mesa de mujeres, junto con las familias acompañantes el análisis que hacemos para las convocatorias es porque la gran mayoría de abusos sexuales, se cometen en el seno familiar. Esto es teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Justicia, gracias a las movilizaciones en las calles y a las acciones directas como fue con el caso del ex concejal Maldonado, se habilitan las causas, indagatorias o cámaras Gesell a raíz de la lucha en la calle. Nosotras sostenemos desde el Movimiento de mujeres que son causas que no pueden esperar y el estado debe hacerse cargo”.

Finalizando, la integrante del plenario de trabajadoras aseguró que es necesario capacitar a las familias en estas sentencias y comentó el horario de la convocatoria el próximo jueves, a partir de esto concluyo: “Es el jueves a las 11 hs la convocatoria en el tribunal superior de justicia, levantaremos banderas para la aplicación de la ESI, mas profesionales y mejora de condiciones de trabajo de las personas que reciben a las familias y a los denunciantes y hoy a las 18 hs en el marco de esta jornada vamos a hacer una conferencia de prensa online. Los esperamos a todos”.