Municipales: "Son más de 1.400 recategorizaciones que corresponden al 2019"

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) Río Gallegos, Pedro Mansilla, fue el encargado de confirmar que el intendente Pablo Grasso ya había firmado el Decreto con las recategorizaciones para más de 1.400 trabajadores de la Municipalidad. Tienen fecha de vigencia desde el 1 de noviembre, por lo que el beneficio ya se verá reflejado a principios de diciembre con los haberes del mes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Oscar Coñuecar, secretario adjunto del SOEM de Río Gallegos explicó “esto se debió haber dado en el 2019 durante la gestión anterior, pero no se llevó a cabo. Esta gestión se encargó de la recategorización del año pasado y faltaría la de este año, debemos conversar para determinar eso. El decreto tiene fecha 1 de noviembre para el día del empleado Municipal y llegaron a hacerlo para esa fecha, la recategorización de los compañeros se vería reflejada con el sueldo de este mes”.

Ante la consulta respecto a por qué durante la gestión anterior, los trabajadores no recibieron la recategorización correspondiente, Coñuecar explicó que “No sabemos por qué la gestión anterior no firmó esto que correspondía, en su momento retrasaron las categorías y las volvieron a reacomodar. Siguen quedando pendientes las que corresponden a este año por el atraso producido”.

Finalizando, el Secretario adjunto del SOEM de Río Gallegos se refirió a los trabajadores Municipales que no quieren ser recategorizados por significar perder beneficios como las horas extras en los recibos de sueldo, a lo que Coñuecar dijo "suele ocurrir en compañeros de otras categorías, para solicitarla más adelante y en general pasa por el tema de las horas extras. No deja de ser una decisión personal de cada uno, el que está con la categoría 18 se permite rechazar y prefiere reacomodarla más adelante por estar lejos a una jubilación y no considerar necesaria la recategorización en el momento”.