Las Heras: ATE espera una respuesta urgente de parte de los funcionarios este viernes

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hector Ampuero, secretario general de ate de Las Heras se refirió a la situación de los trabajadores municipales y aseguró que "luego de que se cerraron las puertas del Municipio, nosotros nos dirigimos al Concejo Deliberante con la intención de tomar intervención del derecho de la sexta banca y fue negado inexplicablemente. Luego de estos infortunios, el domingo hubo una expresión muy fuerte por parte de unos compañeros que interpretaron que era necesaria una respuesta urgente y se tomaron medidas extremas, lo cual dio lugar a que la noche se presentaran funcionarios del Municipio a ofrecer una reunión el lunes pasado y que se llevo adelante pero no tuvo ningún avance concreto”.

Por otro lado, Ampuero agregó: “Por eso se dio de que en una permanencia en el Municipio manifestándonos, se da una reunión conciliatoria con funcionarios y que permitió que logremos ratificar por acta un petitorio incorporado del 7 de enero. Que habla de una recomposición salarial y la adhesión al convenio colectivo marco y posterior discusión de un convenio colectivo sectorial, como también la reincorporación de compañeros suspendidos en pandemia. La convocatoria sirvió y mañana en horas del mediodía las autoridades Municipales indicarán las medidas y como se avanzara sobre los puntos establecidos en el acta”.

Finalizando, Ampuero se refirió a los dichos de Carambia respecto a un posible muerto en Las Heras y responsabilizando a la gobernadora Kirchner por lo ocurrido en la localidad. A partir de esto concluyó: “Me parece que son expresiones desacertadas, en su totalidad, nadie está deseando este tipo de situaciones y que se vuelvan a reiterar. No entendemos que beneficio hay al respecto en un hecho así, que enluta a la localidad de Las Heras y no es algo que queramos repetir, me parece que es desacertado lo dicho por Carambia”.