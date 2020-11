La Rural: evalúan condiciones y protocolos para desarrollar la tradicional Fiesta Del Cordero

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Liliana Fernández, presidenta de la Sociedad Rural de la localidad de Río Gallegos comentó las nuevas modalidades por la pandemia y la realización de la fiesta provincial del cordero. A partir de esto comentó: “En un momento pensamos en que era imposible llevarla a cabo a la fiesta, en el formato normal de stands y gente que va a disfrutar. Ahora lo que estamos viendo que charlamos con la comisión y con el presidente del consejo agrario es armar una fiesta eliminando algunas cosas que son las que podrían generar un contacto de gente cercana”.

Ante la consulta respecto a los distanciamientos, parámetros de coordinación o terminaciones del DNI, al igual que la asignación de turnos como alternativas, Fernandez destacó: “Pensamos eso y otras cosas mas, por ejemplo llevar las cosas que la población de riesgo quiera comprar y llevárselo a su domicilio al otro dia. Armar una entrada y una salida para un dia y cambiarlas para el otro dia, todos los que estamos en la fiesta del cordero es trabajar con distanciamiento social y cuidándonos entre todos. Lo mismo con el tema de los precios, buscaremos un precio accesible para todas las personas que concurran a la fiesta”.

Finalizando, la Presidente de la sociedad rural destacó que se buscaran alternativas que alcancen mínimamente a la población de la capital provincial. Además afirmó que continuaran analizando la situación y se buscará llevar adelante la fiesta de la mejor manera posible, ante esto concluyo: “Me llamaron de los stands que nos acompañan todos los años, se me parte el alma pero les tuve que decir que no porque creo que stands no nos van a autorizar. Para nuestra identidad llegar a fiesta nacional es algo importante, no es lo que esperábamos para el centenario de la rural pero haremos lo posible para mantener un margen de visita regulado y con los controles sanitarios correspondientes”.