25N: concentración y marcha por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer

En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer que se recuerda este 25 de Noviembre, se realizará una concentración y posterior movilización desde las 18 horas, al pie del mástil mayor de la ciudad en la esquina de Kirchner y San Martín.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Natalia Gutiérrez, integrante del Plenario de Trabajadoras una de las entidades organizadoras de la actividad se refirió al sentido de la fecha y explicó: “Somos varias organizaciones de mujeres las que llevamos esto a cabo, desarrollamos este plan de trabajo de actividades aun en este año de pandemia y ponderamos las movilizaciones en las calles respetando los protocolos de cuidado social y de higiene. Pero debemos visibilizar que la violencia contra mujeres ha incrementado y en las infancias también, teniendo en cuenta que muchas familias son obligadas a convivir con los agresores y mañana saldremos a exigir justicia por los casos de femicidio, como es el ejemplo de Jesica Minaglia en Piedra Buena entre otros tantos casos”.

Por otro lado, Gutiérrez agregó: “También pedimos justicia por Zulma Malvar, por la Joven Herrera y por otros casos más que no queremos que se olviden. La convocatoria es a las 18 hs en Kirchner y San Martín y nos movilizaremos hasta la casa de gobierno como en otras fechas de movilización. Necesitamos salir a mostrar que las mujeres no nos tomamos cuarentena y salimos a pelear nuestros derechos y a la defensa de la vida propia”.

Finalizando, Gutiérrez aseguró que son muchas más las mujeres que denuncian la violencia de género y la masividad del movimiento. A partir de esto sentenció: “Hay también otra cuestión grave que son los ajustes, los despidos y las prioridades del Gobierno Nacional sin darle un presupuesto real a las problemáticas de la violencia de género. Desde que se inauguró el ministerio de mujeres y disidencias no hubo un cambio enorme, porque las disidencias y los asesinatos siguen ocurriendo. No hay un subsidio específico para esa compañera ni un lugar seguro para la mujer que necesita sostenerse fuera de ese vínculo de violencia, esa mujer que por ahí tiene varios hijos no sale de su lugar por su pareja. Necesitamos que también se asista a esas compañeras”.