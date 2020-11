Caleta Olivia: preocupa filtración de datos personales de enfermos de covid19 y sus lazos estrechos

A través de redes sociales y grupos de whatsapp se están publicando datos sobre casos positivos de covid19 y sus lazos estrechos en la localidad de Caleta Olivia, a modo de "alerta" o "escrache" hacia la comunidad, una situación que está penada por Ley y que terminó materializándose en una denuncia en la Justicia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Paula Obaya, dirigente de la UCR en Caleta Olivia se refirió a dicha situación y destacó: “El problema es el desmanejo que se está haciendo desde el COE con los infectados de COVID19, manejado desde la intendencia de Fernando Cotillo. Lamentablemente esta información circula en grupos de whatsapp o redes sociales y las sacan desde el COE y la hacen circular de manera general, arman listados y filtran los datos intentando alertar. No es toda la culpa del COE sino de quienes dirigen esta agencia de inteligencia que dirigen y que no informan a sus agentes sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer”.

Por otro lado, la dirigente radical destacó: “Yo lo viví en carne propia, el 2 de noviembre me dió positivo el test de COVID y me llamaban entre 5 y 10 veces. Solicité una ambulancia y me dijeron que me comunique con el Hospital, no entiendo para qué están los trabajadores del COE si no operan de la forma que tienen que operar. No les informan que no deben divulgar los datos por redes sociales y me parece una falta de respeto y de moral”.

Finalizando, Obaya sostuvo que hay un mal uso de la información y descartó la posibilidad de que esto sea adrede. A partir de esto concluyó: “Hace rato que se da lo de los escraches, si bien tal vez no es adrede y puede ser para informar pero es totalmente inapropiado. Los mismos listados que tienen los agentes del COE les sacan fotos y lo suben a los grupos de whatsapp, queremos recurrir a la justicia y estamos viendo cuando lo podemos hacer porque la justicia está de feria”.