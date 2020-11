La terapia intensiva del hospital sigue saturada al 100%

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Rolando Nervi, Médico integrante de la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Regional de Río Gallegos, comentó la situación epidemiológica en la capital y la situación del servicio sanitario. Conforme a esto destacó: “Estamos preocupados pero con la misma visión o la misma postura que había con índices de contagio más alto. Debemos seguir aplicando el uso de barbijo, distanciamiento social y el lavado de manos. Evidentemente el ASPO en nuestra localidad no fue del todo efectivo, ahora al cambiar al DISPO con la apertura de otras actividades deberíamos hacer un análisis de ver que pasa en los próximos 14 días”.

Por otro lado, Nervi agregó: “Bajaron la cantidad de casos o la infección, pero todavía no se ha aliviado la saturación del Hospital y sigue habiendo muchísimas consultas. Tenemos un alto índice de internación de pacientes con COVI19 y en la terapia puntual sigue estando por arriba del 100% de la saturación del servicio. Puntualmente el viernes tuvimos que derivar a una paciente a El Calafate y hoy fallecieron 2 pacientes, volvieron a ocuparse la totalidad de las camas, la saturación del servicio sigue siendo del 100%, puntualmente Río Gallegos sigue en una etapa de saturación y esperamos que aunque cambien las medidas de aislamiento queremos que la gente sea responsable”.

Ante la consulta respecto a la proximidad de las fiestas y las reuniones sociales que pueden presentarse y la posibilidad de una nueva presencia de una curva alta de contagios, Nervi aseguró que “Si uno ve lo que pasó en Europa, hoy tienen nuevamente los centros generales médicos saturados. Luego del verano, cuando volvió la época invernal volvieron a tener otro pico y se volvieron a saturar los sistemas teniendo que instaurar los toques de queda de forma más severa. Nosotros no vemos que esto vaya a ocurrir, nuestra capacidad de respuesta no es mucho mayor porque la capacidad del sistema sigue siendo la misma que en Marzo de este año, no ampliamos la estructura nuestra ni la cantidad de médicos que puedan asistir”.

Finalizando, Nervi se refirió a la totalidad de contagios en la capital provincial y la presencia de asintomáticos, conforme a esto sentenció: “Si vamos a un número redondo de 10 mil contagios desde que comenzó la pandemia, más los asintomáticos tranquilamente podríamos pensar en más de 50 mil personas expuestas al virus en Gallegos. En este razonamiento no te puedo asegurar nada, pero yendo a esto no estamos lejos de que el 70% de la población haya estado expuesta al virus y que podría generar una cierta inmunidad. Hay dos escenarios esperanzadores, uno es el de la vacuna cuanto antes y el otro es que el índice de contagios sea tan alto en Río Gallegos que no quede otra opción que bajar los contagios y la gente se haga más inmune pero es muy difícil y para nada lindo esto. Yo quiero que esto termine en algún momento y se controle, sostengo deberemos estar atentos que pasa en los próximos 14 o hasta 21 días y si hay algún cambio de medidas, creo que va a ser un momento de quiebre y se verá que ocurre con las fiestas”.